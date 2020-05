Wyniki Biedronki i Dino: Która sieć lepiej rokuje?

Nakłady inwestycyjne w tym okresie to 229 mln zł na Dino (otwarcia sklepów i budowa magazynu) oraz 34 mln euro czyli ok. 152 mln zł na Biedronkę. Wynik EBITDA Dino to 190 mln zł, a Biedronki 277 mln euro czyli ok. 1,24 mld zł. Która spółka osiąga lepsze wyniki, a która lepiej rokuje?

Na koniec marca br. sieć Dino posiadała 1257 sklepów, a Biedronka 3010. Pierwsza z sieci zatrudnia 21,6 tys. osób, a druga ponad 67 tys.

Strategia działania Dino Polska oparta jest na standardowym projekcie sklepu dysponującego miejscami parkingowymi dla klientów i zaopatrywanego w każdy dzień tygodnia (z wyjątkiem niedziel) w produkty świeże. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 400 m2.

Sklepy Biedronki mają średnio ok. 600-1000 m2 powierzchni, jednak firma inwestuje obecnie w mniejsze placówki, które powierzchnią sprzedaży są zbliżone do Dino (ok. 400-500 m2). Na koniec roku było ich 33. Mniejszy format ma być dla sieci sposobem na konkurowanie z coraz silniejszym Dino. Taki scenariusz mógłby zwiększyć konkurencję w segmencie supermarketów proximity i małych sklepów w średnim terminie oraz może stanowić ryzyko dla zakładanych prognoz wyników w sieci Dino.

