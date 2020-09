Wyniki Spar Group: przed końcem 2021 r. polski oddział będzie w stanie wykazać zysk

W okresie 48 tygodni zakończonych 28 sierpnia, Spar Group zanotowała wzrost sprzedaży o 12,4 proc. do 112 mld ZAR (ok. 26 mld zł). Polska odpowiada za 1,97 mld ZAR czyli ok. 0,44 mld zł.