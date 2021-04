Wyniki Tesco w Polsce jako działalność zaniechana

Działalność w Polsce została zaprezentowana jako zaniechana. Przychody w roku finansowym 2020/2021 zakończonym 29 lutego 2020 to 974 mln funtów (4,96 mld złotych) względem 1,451 mld funtów (7,8 mld zł) w 2019/2020. Koszty operacyjne spadły do 982 mln funtów z 1,462 mld funtów rok wcześniej. Starta operacyjna wyniosła 8 mln funtów wobec 11 mln funtów rok wcześniej. Strata po opodatkowaniu wyniosła 86 mln funtów wobec 142 mln funtów rok wcześniej.

Zysk operacyjny w Europie Środkowej przed uwzględnieniem pozycji wyjątkowych zmniejszył się o (29,5) proc. rok do roku, do 124 mln GBP, odzwierciedlając trudne warunki handlowe podczas działalności w warunkach ograniczeń COVID-19, co szczególnie wpłynęło na najważniejszy kanał Tesco - dużych sklepów. W ciągu roku firma opniosła opłatę w wysokości 25 mln funtów w związku z podatkiem od sprzedaży detalicznej na Węgrzech, który został wprowadzony w maju. Pandemia COVID-19 spowodowała wyższe koszty przy zmniejszonym ruchu klientów. Zgłoszone całkowite zadłużenie obejmuje 134 mln funtów zobowiązań z tytułu prowizji i 7 mln funtów zadłużenia netto związanego z działalnością firmy w Polsce.

