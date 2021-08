Wyprawki szkolne nakręcą sprzedaż w sklepach

Jak wynika z najnowszego badania SW Research na zlecenie Empiku, ponad 60% rodziców spodziewa się wydać na zakupy więcej niż rok temu. Co druga osoba planuje przeznaczyć na wyprawkę ponad 500 zł.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 17-08-2021, 11:11

fot. shutterstock

62% badanych przez SW Research rodziców wyda na wyprawkę szkolną więcej niż rok temu. Co trzeci respondent przeznaczy na zakupy dla jednego dziecka od 301 do 500 zł. Jednocześnie do 29% (o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku) wzrósł odsetek rodziców, którzy zamierzają wydać na ten cel od 501 do 700 zł. Co siódmy respondent (14%) jest gotowy na koszt do 1000 zł. Tyle samo osób (14%) planuje zmieścić się w przedziale 101-300 zł.

Widoczne są dwa podejścia do kupna wyprawki. 58% osób deklaruje, że kupi tylko te produkty, które wymagają wymiany. Nieco mniejsza grupa badanych dostrzega potrzebę skompletowania od podstaw całej wyprawki. Spore zakupy czekają także rodziców minimum dwójki dzieci – 45% przyznaje, że może wykorzystać tylko niewielką część dotychczasowej wyprawki starszego dziecka, aby wyposażyć młodsze na nowy rok szkolny.

Aż 90% rodziców wybiera produkty do szkoły wspólnie z dziećmi. Niemal co trzeci badany w pierwszej kolejności kieruje się opinią dziecka i, co ciekawe, aż 60% opiekunów jest w stanie zapłacić więcej za produkt, który podoba się uczniowi. Wśród najważniejszych cech, które muszą spełniać elementy wyprawki, respondenci wymieniają trwałość, jakość i funkcjonalność. W siłę rośnie trend eko – ponad 60% Polaków zwraca uwagę na to, czy artykuły szkolne produkowane są w zrównoważony sposób, bez szkody dla środowiska. Potwierdzają to obserwacje Empiku i stale rosnące zainteresowanie produktami z certyfikatami ekologicznymi. Marka ma w ofercie ponad 300 artykułów szkolnych uznanych przez niezależne organizacje za przyjazne naturze i stale ją rozszerza.

Zeszyty i notatniki, długopisy i ołówki, ubrania i obuwie, podręczniki oraz inne przybory piśmiennicze (np. linijka, cyrkiel) – to produkty najczęściej wymieniane na listach zakupowych (powyżej 70% wskazań). W dalszej kolejności rodzice deklarują także potrzebę uzupełnienia wyprawki o pomoce do poszczególnych przedmiotów (powyżej 60% wskazań), np. lektury szkolne. Zakup piórnika czy tornistra deklaruje co druga osoba – odpowiednio 54% i 53%.

Co trzeci badany planuje wyposażyć ucznia w nowy sprzęt elektroniczny. Aż 58% rodziców zauważyło, że ich dzieci lubią uczyć się, korzystając z komputera czy smartfona. Na platformie Empik.com dużym zainteresowaniem – obok urządzeń mobilnych i laptopów – cieszą się również drukarki, smartwatche i kamery internetowe.



Poza przygotowaniem dziecka do nowego roku w szkole, ważna jest również organizacja miejsca do nauki w domu. Jak wynika z badania SW Research dla Empiku, ponad połowa (55%) rodziców zamierza w tym roku uzupełnić lub zorganizować od podstaw wyposażenie takiego kącika. Na liście zakupów najczęściej pojawiają się krzesła/siedziska (56%) oraz elementy oświetlenia pokoju (54%). Część opiekunów zamierza także kupić biurko (37%), szafki lub szuflady do przechowywania szkolnych rzeczy (35%). Potwierdzają to dane Empik.com – klienci coraz częściej wyszukują i kupują na platformie elementy wyposażenia.

Zakupy w modelu hybrydowym

Podobnie jak w ubiegłym roku, prawie połowa rodziców (49%) będzie kompletować wyprawkę, łącząc zakupy w sklepach stacjonarnych i w Internecie. Optymalnym wyborem są więc dla nich marki obecne jednocześnie w kilku kanałach sprzedaży, które dodatkowo oferują możliwość złożenia zamówienia online i odbioru w sklepie.

Badania SW Research dla Empiku pokazują, że co trzecia osoba kupi produkty do szkoły wyłącznie w sklepach w stacjonarnych, a co szósta – tylko na platformach online, doceniając ich zróżnicowaną i bogatą ofertę. Rodziców przekonuje także szeroki wybór form dostawy bez dodatkowych opłat – jak na przykład w Empik Premium.

Polacy są coraz bardziej otwarci na produkty cyfrowe – w tym lektury szkolne. Stale rośnie zainteresowanie audiobookami na Empik.com. Powiększa się grono odbiorców korzystających również z bogatej biblioteki Empik Go – miesięcznie jest to ponad ćwierć miliona aktywnych użytkowników. W aplikacji większość omawianych w szkołach tekstów dostępnych jest za darmo w ramach programu Empik Premium.