Wysokie ceny paliw i energii wpływają na sieci handlowe

Wyższe koszty bieżącego utrzymania sklepów i transportu to tylko niektóre z negatywnych efektów wzrastających cen paliw i energii. O tym, jak wpływają one na funkcjonowanie sieci handlowych mówi Marcin Czaplicki, CFA, ekspert PKO BP.

Wyższe ceny paliw stanowią dla sklepów dodatkowe koszty. Fot. PKO BP

Ceny paliw rosną

- Przyczyn wzrostu cen paliw jest kilka. Najważniejszą są rzecz jasna wyższe ceny ropy naftowej w połączeniu ze słabszym kursem PLN wobec USD. Na to nakładają się koszty regulacyjne (np. rosnące ceny certyfikatów CO2). W ostatnim czasie nie bez znaczenia pozostają także rosnące marże sprzedawców (hurtowych i detalicznych) – mówi czaplicki w rozmowie z dlahandlu.pl.

- Stabilizacja cen ropy od końca października oznacza, że już w połowie listopada możemy zobaczyć niewielkie spadki cen na stacjach. To, czy utrzymają się w dłuższej perspektywie będzie zależało od kombinacji rosnącej produkcji (tu kluczowe są decyzje OPEC oraz dodatkowa podaż z USA) oraz globalnego popytu, który może wyhamować z uwagi na słabnące perspektywy wzrostu gospodarczego, m.in. w Chinach – dodaje.



Jego zdaniem, wzrost cen paliw ma wpływ na inflację przez kilka kanałów. Przede wszystkim wydatki Polaków na paliwa to 5,32% koszyka konsumenckiego i w tej części wpływ wzrostu cen paliw jest bezpośredni. Poza tym rosnące ceny w tej kategorii wpływają (pośrednio) na szereg innych kategorii, m.in. usługi transportowe oraz turystyczne (w zorganizowanych wyjazdach zagranicznych istotną rolę odgrywają przeloty samolotem).

Ceny w sklepach efektem drogiego paliwa?

- Rosnące ceny paliw to także wyższe koszty transportu. Jeżeli ich wzrost jest odpowiednio duży, może się też przełożyć na wyższe ceny towarów w sklepach oraz koszty dostawy zamówień internetowych – mówi ekspert.

- Rosnące ceny paliw mają wpływ na koszt produkcji żywności, w szczególności tej przetworzonej. Wpływ ten jest w przypadku żywności przetworzonej porównywalny do kosztu surowców, ale znacznie mniejszy niż koszty pracy. W końcu wzrost cen paliw z biegiem czasu może się przełożyć także na wyższe ceny opakowań, a przynajmniej tych z tworzyw sztucznych, które produkowane są z ropy (kartony, słomki, butelki, reklamówki) – wymienia Marcin Czaplicki.

Zastrzega, że analiza ta abstrahuje od wzrostu cen innych niż ropa surowców energetycznych, które mają przełożenie na koszty produkcji i użytkowania mieszkania.

Sieci handlowe przerzucą koszty na klientów

Jak tłumaczy ekspert PKO BP, poza cenami w sklepach rosnące ceny surowców energetycznych oznaczają wyższe koszty bieżącego użytkowania, w szczególności zużywanej energii.

- Jest to bardziej odczuwalne w sezonie zimowym, gdzie obok oświetlenia, sklepy trzeba także ogrzewać. Wyższe ceny paliw oznaczają również wzrost ceny transportu do i ze sklepów, co też może wpłynąć na koszty zakupu odczuwane przez konsumenta. Wyższe ceny paliw stanowią więc dla sklepów dodatkowe koszty. Wobec tego sprzedawcy, jeżeli tylko będą mogli, przeniosą je na swoich klientów. Wydaje się, że w warunkach podwyższonej inflacji oraz szybkiego wzrostu dochodów, o taki transfer kosztów jest wyjątkowo łatwo – prognozuje.

- Jest jeszcze inny potencjalny kanał wpływu rosnących cen paliw / energii na zakupy konsumentów. Jeżeli gwałtownie i niespodziewanie rosną ceny towaru/usługi, w przypadku którego nie możemy w łatwy sposób ograniczyć konsumpcji, może to mieć negatywny wpływ na konsumpcję innych dóbr, a to z kolei może się odbić na stronie przychodowej sieci handlowych. W przypadku Polski bardziej niż o cenach paliw mowa tutaj o cenach innych surowców energetycznych i związanych z nimi cenach użytkowania mieszkania (prąd, gaz, ogrzewanie, czy ciepła woda) – podsumowuje Marcin Czaplicki.

