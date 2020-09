Wyzwania Mere w Polsce to bardzo silna konkurencja i brak świadomości marki

Svetofor prowadzi ponad 1500 sklepów w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i w Chinach. W Europie otworzył swoje pierwsze sklepy pod szyldem Mere w 2018 roku w Rumunii, następnie w 2019 r. wszedł do Niemiec, a potem na Litwę. Polska jest czwartym rynkiem sieci w Europie.

W Rosji jest to jeden z najszybciej rozwijających się detalistów. W 2019 roku otworzył około 500 sklepów.

Koncepcja sklepów Mere opiera się na bardzo niskich cenach (średnio 20% taniej) i ograniczonym asortymencie artykułów spożywczych (brak świeżej żywności). Produkty są zwykle sprzedawane na paletach, a sklep ma raczej "charakter magazynowy".

Czy sieć może odnieść sukces w Polsce? Zdaniem analityka portalu Retail Analysis najpierw detalista powinien zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami.

Dyskonty to obecnie największy kanał sprzedaży w Polsce, który stanowi 41% nowoczesnej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Rynkowymi liderami są Biedronka i Lidl. Dwa pozostałe szyldy czyli Netto i Aldi są znacznie mniejsze, ale mają szeroki plany ekspansji. Netto chce sfinalizować przejęcie Tesco Polska do końca 2020 roku. Dzięki temu będzie liczyć ponad 700 sklepów i zbliży się do sieci Lidl. Aldi, najmniejsza z sieci dyskontów, niedawno ogłosiła plany trzykrotnego zwiększenia liczby sklepów do 2022 roku.

Czytaj więcej: dlahandlu.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.