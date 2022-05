Z Grupą Eurocash współpracuje 10 tys. przedsiębiorców

W 2021 r. Grupa Eurocash współpracowała z ponad 89 tys. klientów i zatrudniała blisko 20 tys. pracowników. Spółka wspierała również polską przedsiębiorczośść, edukację branżową oraz inicjatywy mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności.

Z Grupą Eurocash współpracuje 10 tys. przedsiębiorców, fot. materiały prasowe

Grupa Eurocash działa w Polsce od 27 lat.

Przez ten czas firma stała się uczestnikiem rynku handlu i partnerem dla ponad 89 tys. przedsiębiorców prowadzących lokalne sklepy w całym kraju.

Jak wynika z raportu, Grupa ma także swój wkład w rozwój gospodarczy i społeczny – stworzyła miejsca pracy dla ponad 34 tys. osób, a ponad 10 tys. przedsiębiorców współpracuje z nią w ramach sieci franczyzowych.

Grupy Eurocash: wspieramy sklepy

– Nasze działania związane z odpowiedzialnością społeczną koncentrują się na tym, żeby dla 20 tys. pracowników tworzyć jak miejsce pracy, a dla blisko 90 tys. przedsiębiorców być partnerem biznesowym i wpierać ich rozwój. Nasza codzienna praca skupia się na realnym wsparciu lokalnych sklepów – zarówno poprzez dostarczanie im nowoczesnych narzędzi, ułatwiających prowadzenie sklepu, negocjowanie dla nich dobrych warunków współpracy z dostawcami, jak i wyposażanie właścicieli w aktualną wiedzę i informacje rynkowe. Od 2019 roku nasze działania są realizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+ – mówi Paweł Surówka, Prezes Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash dociera do 12,5 mln gospodarstw

Z kolei całkowita wartość pieniężna, stworzona dzięki działalności Grupy Eurocash wyniosła aż 4,1 mld zł. Szacunkowo Grupa Eurocash, m.in. poprzez sieci handlowe z nią wspólpracujące, dociera do 12,5 mln gospodarstw. Jak wykazał zeszłoroczny Raport Wpływu Grupy Eurocash na przedsiębiorczość jej klientów, procentowy udział Grupy w rozwoju współpracujących z nią przedsiębiorców wynosi 41,2%. Oznacza to, że w ponad 40% właściciele sklepów zorganizowanych w ramach Grupy Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość dzięki jej wsparciu, podczas gdy pozostałe 58% to czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza, środowisko prawne.

Eurocash ogranicza marnowanie żywności

Firma podejmuje także działania mające na celu ograniczenie marnowania jedzenia w całym swoim łańcuchu dostaw. Na ten moment wskaźnik żywności zmarnowanej w Eurocash wynosi 0,39% (co oznacza spadek w porównaniu do 0,40% w 2020 roku), zaś wskaźnik żywności uratowanej – 4,15%. Grupa współpracuje z 58 organizacjami społecznymi, którym przekazała w sumie prawie 300 ton produktów.

Grupa Eurocash przeciwdziała marnowaniu żywności w sklepach i wspiera w tych działaniach nie tylko swoich klientów, ale także wszystkich lokalnych przedsiębiorców w Polsce.

W ramach kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” Eurocash opublikował podręcznik na wspomniany temat, a także wyposażył przedsiębiorców w plakaty i materiały ułatwiające realizowanie działań z zakresu zapobiegania marnowaniu żywności. W kampanię włączyły się sieci: ABC, Delikatesy Centrum, Gama, Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, abc na kołach oraz Frisco.pl.