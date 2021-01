Z powodu pandemii co trzeci Polak częściej robi e-zakupy (badanie)

Jak wynika z badania w ramach raportu "Polaków portfel własny - zakupy w dobie pandemii", przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku, zwiększone zainteresowanie e-commerce widać m.in. w odpowiedziach respondentów dotyczących podejścia do wyprzedaży.

Planując okazyjne zakupy co piąty badany brałby pod uwagę tylko promocje w sklepach internetowych (19 proc.). Wśród ankietowanych, którzy udzielili takiej odpowiedzi najwięcej jest kobiet (20 proc.), osób przed 30-stym rokiem życia (37 proc.) i mieszkańców średnich miast, takich jak Kielce, Radom czy Toruń (26 proc.).

Autorzy badania wskazali, że pandemia koronawirusa i obostrzenia dotykające sklepów stacjonarnych doprowadziły do tego, że co trzeci Polak częściej niż wcześniej robi zakupy przez internet (36 proc.). Wśród nich najwięcej jest osób przed 30-stym rokiem życia (60 proc.). Prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa częściej z e-zakupów korzystają też seniorzy (14 proc.) - co dziesiąta osoba w wieku 60-69 lat.

Z zamówień w sieci w częściej korzystają również mieszkańcy miast powyżej 500 tys. takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław czy Poznań (46 proc.). Z większą regularnością przez internet kupuje już niemal co czwarta osoba o dochodach, które nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie (22 proc.) oraz najlepiej zarabiający Polacy - od 5 tys. zł w górę (76 proc.).

"Kupując online najczęściej korzystamy z możliwości pokrycia kosztu zamówienia szybkim przelewem jak PayU, Przelewy24 itp. (34 proc.)" - wskazano w czwartkowej informacji prasowej. Z kolei płatności BLIKIEM wybiera 27 proc. respondentów, a płatność gotówką przy odbiorze - 32 proc. Polaków. To rozwiązanie lubiane zwłaszcza przez mężczyzn (34 proc.), osoby powyżej 50-tego roku życia (44 proc.) i seniorów powyżej 70 lat (46 proc.). Po kartę kredytową sięga natomiast co dziesiąty badany (13 proc.), głównie osoby po 40-stce (21 proc.), mieszkające w dużych miastach bądź metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców (kolejno 18 i 19 proc.).

Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu "Polaków portfel własny - zakupy w dobie pandemii" zostało przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku - banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut IBRiS pod koniec listopada 2020 r. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.