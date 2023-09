W ciągu trzech miesięcy hodowli i opieki nad własnym Żabu podjęło się ponad milion użytkowników aplikacji, a prawie 13 tysięcy z nich ukończyło grę.

Z tej aplikacji korzysta ponad 6 mln użytkowników. Punkty, gry i kawonament. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Aplikacje, konkursy, programy lojalnościowe - wszystko to ma pomóc sklepom w zdobyciu i utrzymaniu klientów oraz w zwiększeniu sprzedaży.

Z aplikacji Żappka korzysta ponad 6,1 mln użytkowników. Aplikacja pozwala na gromadzenie punktów, tzw. żappsów, i wymianę ich na produkty dostępne w naszych sklepach.

Pod koniec marca br. sieć Żabka zakończyła testy gry Żabu i udostępniła ją wszystkim użytkownikom aplikacji mobilnej Żappka.

Żabka z personalizowanymi promocjami

- Ponad cztery lata temu Żabka Polska wprowadziła na rynek aplikację Żappka. - Obecnie korzysta z niej ponad 6,1 mln użytkowników. Żappka to ekosystem łączący w sobie mechanizm programu lojalnościowego oraz działań wpływających na aktywność i zaangażowanie klienta - informuje nas sieć handlowa.

- Aplikacja pozwala na gromadzenie punktów, tzw. żappsów, i wymianę ich na produkty dostępne w naszych sklepach. Oprócz tego Żappka dostarcza użytkownikom doświadczenia korzystania z personalizowanych promocji, wyzwań czy usług (płatności bezgotówkowe Żappka Pay, śledzenie i odbieranie przesyłek dzięki Żappka Post). Żappka pozwala również na wejście do autonomicznych sklepów Żabka Nano - podaje Żabka.

Wymiana zebranych żappsów

Żabka Polska dodaje do aplikacji nowe funkcjonalności, wdraża też mechanizmy promocyjne, czego przykładem jest Piniata.

- Nasi użytkownicy mogą korzystać z promocji cenowych lub dowiedzieć się o nowych wariantach smakowych. Rozwijamy bazę produktów do odbioru za żappsy. Zależy nam, żeby ten katalog żył i współgrał z bieżącą ofertą całej sieci. Niektóre z produktów można odebrać w promocji, w niższej żappsowej cenie. Pomagamy użytkownikom zdobyć dodatkowe żappsy poprzez aktywacje z boostami, czyli doładowaniem konta żappsowego. Każdy użytkownik może przelać swoje żappsy na konto znajomego będącego jednocześnie użytkownikiem tej aplikacji mobilnej - informuje sieć handlowa.

- Osobom korzystającym z naszego rozwiązania dajemy także możliwość włączania się w różnego rodzaju akcje pomocowe i wymiany zebranych żappsów na cegiełki charytatywne, m.in. na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, walkę z koronawirusem, czy organizacje charytatywne prowadzące działania humanitarne w Ukrainie - dodaje.

W ostatnim roku sieć handlowa umożliwiła wymianę żappsów na gry dostępne na platformie jej partnera – GAMIVO.

- Postawiliśmy na rozwój partnerstw. Uruchomiliśmy sekcję „Wszystko za żappsy”, która umożliwia wymianę otrzymywanych za zakupy żappsów na atrakcyjne benefity od partnerów zewnętrznych. W zeszłym roku wdrożyliśmy model subskrypcyjny na kawę, tzw. Kawonament. W tym roku rozbudowaliśmy ofertę Kawonamentów i udostępniliśmy dwa nowe, elastyczne plany - informuje Żabka.

W grze Żabu dostępne są nowe funkcjonalności

Żabka stworzyła też grę mobilną dostępną w aplikacji mobilnej, czyli Żabu. Projekt powstał w oparciu o badania z udziałem użytkowników aplikacji Żappka - brali oni m.in. udział w tworzeniu postaci Żabu. Pod koniec marca br. sieć Żabka zakończyła testy gry Żabu i udostępniła ją wszystkim użytkownikom aplikacji mobilnej Żappka.

- W ciągu trzech miesięcy hodowli i opieki nad własnym Żabu podjęło się ponad milion użytkowników aplikacji, a prawie 13 tysięcy z nich ukończyło grę. Najpopularniejszy asset do gry, na jaki dotychczas gracze wymieniali swoje żappsy, to bilety na koncert The Żabing Stones. Od końca lipca br. w grze Żabu dostępne są nowe funkcjonalności oraz można w jej ramach zdobyć jeszcze więcej atrakcyjnych nagród. W grze promowane są także zdrowe nawyki żywieniowe – wśród produktów do wygrania w „Łap porcję DobreGO!” pojawiają się dobrze znane z oferty sieci Żabka produkty, takie jak płynne owocowe przekąski Foodini, shoty s! czy sałatki Dobra Karma - informuje sieć handlowa.

