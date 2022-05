Z ziemi włoskiej do Polski. Za co kochamy kuchnię włoską?

Polacy coraz chętniej korzystają z oryginalnych produktów włoskich. Doceniają je za walory smakowe i poszukują oryginalnych receptur – powiedział Maciej Stróżyk, prezes zarządu North Coast, spółki importującej włoskie produkty do Polski.

Autor: oprac. JS

Data: 06-05-2022, 07:50

48 proc. Polaków uważa, że kuchnia włoska jest najbardziej lubianą przez nich kuchnią zagraniczną. / fot. PTWP

Kuchnia włoska jest pierwszym wyborem Polaków spośród kuchni europejskich i azjatyckich. Z czego Pana zdaniem to wynika?

Na podstawie przeprowadzonych badań wiemy, że 48 proc. Polaków uważa, że kuchnia włoska jest najbardziej przez nich lubianą kuchnią zagraniczną. Szczególnie widać to w branży gastronomicznej, gdzie aż 52 proc. Polaków wybiera bardzo chętnie dania kuchni włoskiej. Również bardzo często korzystamy z produktów włoskich w domu. Aż 70 proc. Polaków uważa, że kuchnia włoska jest po prostu smaczna, łatwa i szybka w przygotowaniu, dlatego tak chętnie z niej korzysta.

North Coast od 30 lat importuje włoskie produkty do Polski. Jak zmieniał się ten rynek i produkty przez ostatnie lata? Czy coś Pana szczególnie zaskoczyło?

North Coast 30 lat temu zaczynał od takiej bardzo selektywnej dystrybucji i importu produktów włoskich jak np. tuńczyk Rio Mare. Dzisiaj jesteśmy kompleksowym dostawcą całej kategorii włoskiej. Dostrzegamy to, że klient jest coraz bardziej wyedukowany i oczekuje specjałów z regionów włoskich jak np. Toskanii, Sycylii, Kalabrii. Wynika to zapewne z tego, że Polacy podróżują coraz częściej, a są to miejsca turystyczne. Bywają w tych regionach, widzą, jak tam się gotuje, co się tam jada. A także Polacy poszukują coraz lepszych produktów i są ciekawi gastronomicznie.

My jako North Coast oczywiście odpowiadamy na takie oczekiwania rynku i wprowadzamy do naszej oferty nowości i specjały jak np. Mozzarella di Bufala, makarony i przekąski z południowych regionów Włoch.

Rośnie świadomość konsumentów na temat jakości produktów. Czy widać ten trend po zamówieniach North Coast?

Tak, widzimy, że Polacy coraz chętniej korzystają z oryginalnych produktów włoskich. Doceniają te produkty za ich walory smakowe. Poszukują również oryginalnych receptur. Również dostrzegają różnice pomiędzy produktami włoskimi a polskimi. Tutaj przykładem są pomidory.

Które kategorie włoskich produktów cieszą się największym zainteresowaniem w Polsce?

Zauważamy, iż Polacy najczęściej sięgają po produkty, które kojarzą się im z Włochami, np. kategoria serów jest bardzo mocno w tej chwili rozwijana, a królową stała się mozzarella. Wszyscy znamy sałatkę Caprese. Chętnie sięgamy po Mascarpone, Parmigiano. Wędliny włoskie goszczą na polskich stołach. Oczywiście również klasyka włoska, czyli makarony, pomidory, oliwa z oliwek. Bardzo rozwija się także kategoria alkoholi. Polscy chętnie sięgają po Prosecco. Aż 25 proc. Polaków rozpoznaje Prosecco. I oczywiście Spritz.

Jakie mają Państwo dalsze plany biznesowe związane z działalnością firmy? Czego Państwu życzyć na kolejne 30 lat?

Nadal będziemy kontynuować naszą misję edukatora i pioniera w zakresie produktów włoskich. Będziemy rozwijać nasz asortyment o nowe kategorie. Np. w zeszłym roku wprowadziliśmy kategorie alkoholi mocnych. Rozwijamy wędliny w ofercie detalicznej. Rozwijamy kategorię słodyczy. Chcemy również poszerzyć nasze spektrum dostaw z zakresu Morza Śródziemnego. Chcemy być komplementarnym dostawcą, czyli np. chcemy oferować naszym klientom wędliny włoskie i wędliny hiszpańskie.

Wierzymy w rozwój dedykowanych projektów marketingowych dla konkretnych grup naszych klientów. Np. wprowadziliśmy projekt Italian bar, który jest kompleksowym projektem front baru dla klientów gastronomicznych, w którym oferujemy wybór produktów z zakresu od alkoholi mocnych, win, soft drinków, kawy, herbaty, czyli kompleksowa oferta front barowa.

Kontynuujemy nasze projekty w zakresie standów Italia na talerzu, Italia w kieliszku. Są to projekty dedykowane klientom detalicznych, dla małych sklepów detalicznych, ponieważ wierzymy, że te projekty dają wspólne korzyści dla wszystkich stron, to znaczy dla nas jako dystrybutora, dla naszego klienta i konsumenta, ponieważ łączą w sobie walor edukacyjny, np. na naszych standach można znaleźć przepisy na potrawy włoskie. Umożliwiają zebranie wszystkich produktów w jednym miejscu, co ułatwia zakupy finalnemu konsumentowi i daje mu możliwość skorzystania z kompleksowej oferty produktów włoskich w jednym miejscu.

Jeśli chodzi o kolejne 30 lat, życzylibyśmy sobie, żeby Polacy nadal rozwijali swoją ciekawość gastronomiczną i nadal tak chętnie poszukiwali nowości i nowych potraw z rejonu Morza Śródziemnego.

Dziękuję za rozmowę.