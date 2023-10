Lidl wytypował artykuły, które oferować będzie aż o 50% taniej. W najnowszej gazetce obowiązującej od 16 października sieć prezentuje inne ciekawe promocje, w ty na artykuły gratis.







Nowe promocje w Lidlu; fot. shutterstock.com

Produkty za półdarmo w Lidlu

Lidl Polska, dzięki niezależnym badaniom przeprowadzonym przez firmę badawczą GfK CPS, sprawdził, jakie produkty są najbardziej popularne wśród Polaków. Na podstawie wyników badania sieć wytypowała artykuły, które oferować będzie aż o 50% taniej.

Do 25 października użytkownicy aplikacji Lidl Plus co poniedziałek otrzymają komplet kuponów, dzięki którym kupią wybrane produkty tylko za pół ceny. Kupony będą aktywne wyłącznie od poniedziałku do środy.

Od poniedziałku, 16 października, w ramach akcji taniej kupimy m.in.: kefir marki Krasnystaw (1,37 zł/420 g/1 but. zamiast 2,75 zł), mleko spożywcze 2,0% marki własnej Pilos (1,49 zł/1 l/1 but. zamiast 2,99 zł), jogurt naturalny Zott (0,95 zł/180 g/1 opak. zamiast 1,90 zł) czy masło ekstra 82% marki własnej Pilos (2,74 zł/200 g/1 opak. zamiast 5,49 zł). W promocyjnej cenie są także cytryny - za 2,49 za op. 500g oraz woda mineralna niegazowana Cisowianka 1,5l (1,19 zł). Obowiązują limity zakupów - 2 opakowania na paragon.

Zaczęło się od poniedziałku w Lidlu

Od poniedziałku 16 października tańsze w Lidlu jest także mięso z nogi kurczaka - 12,99 zł za 1 kg oraz piwo Carlsberg w puszce 500 ml - 2,61 zł w ośmiopaku.

Wszyskie konserwy rybne 170g marki własnej Nixe można kupić w ofercie "3 w cenie 2". Limit to 3 opakowania na paragon.

Od poniedziałku do środy obowiązuje także promocyjna cena na kawę ziarnistą marki własnej Bellarom 1kg, która kosztuje 34,99 zł. Limit to 10 opakowań na ofertę.

Napój Coca-Cola 2x2l można kupić za 13,98 zł (6,99 za 1 butelkę przy zakupie dwóch). W ramach akcji "Gratisowa środa" dostępny jest sok pomarańczowy marki własnej Solevita w ofercie "1+1 gratis". Limit to 2 butelki na kupon w aplikacji Lidl Plus.

