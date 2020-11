Za zniesieniem zakazu handlu w niedziele opowiada się 59% Polaków (badanie)

Jak wynika z badania, w opinii 68% Polaków przywrócenie niedziel handlowych pozwoliłoby sklepom odrobić straty z okresu zamknięcia, dla 67% ułatwiłoby robienie zakupów, a 50% ankietowanych uważa, że dodatkowo zwiększyłoby bezpieczeństwo związane z przebywaniem w galeriach handlowych.

Rok 2020 jest trudny dla handlu, nie tylko z powodu pandemii, ale też z powodu wdrażania ostatniego etapu bardzo restrykcyjnych przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele. Zgodnie z obowiązującym prawem, w 2020 r. sklepy mogą być otwarte tylko w siedem niedziel w roku.

Dodatkowo ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 przez dwa wiosenne miesiące funkcjonowanie centrów handlowych zostało bardzo mocno ograniczone. Tuż przed ogłoszeniem przez premiera Morawickiego decyzji o ponownym zamknięciu od 7 listopada centrów handlowych, agencja badawcza Inquiry sprawdziła, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpłynęły na stosunek Polaków do zakazu handlu w niedzielę.

Ponad połowa badanych (57%) odbiera zakaz handlu negatywnie, a pozytywnie ocenia go 27% respondentów. Co warto podkreślić, w stosunku do wiosennego pomiaru, poparcie dla ograniczenia handlu w niedziele zmalało o 7 p.p.

Polacy nie lubią gdy się im czegoś zakazuje - na ten czynnik wskazało 50% osób mających negatywne nastawienie do zakazu handlu. Na kolejnych miejscach znalazły się brak czasu na zakupy w inne dni (39%) oraz brak możliwości spokojnego dokonania zakupów odzieży, artykułów gospodarstw domowego itp. wymieniony przez co trzecią osobę. Wyniki badania pokazują również, że część z nas zmieniła swoje nawyki związane z zakupami spożywczymi. Na ograniczenia dotyczące braku możliwości dokonania zakupu świeżych produktów spożywczych wskazało w ostatniej fali badania 27% badanych, a na brak możliwości dokonania zakupów spożywczych po powrocie z podróży w niedzielę 20%;

Wśród badanych pozytywnie oceniających zakaz handlu w niedzielę z 21% do 13% zmalał odsetek respondentów deklarujących, że ogólnie popierają działania obecnego rządu.

Osoby popierające zakaz handlu w niedziele (13%) przede wszystkim podkreślały pozytywny aspekt wolnego dnia dla sprzedawców (68% wskazań w tej grupie), a 57% z nich uważa, że niedziela nie powinna być dniem na zakupy.

Za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę opowiada się 59% Polaków. Powrotu do sytuacji sprzed zakazu chce 23% badanych, 19% uważa, że sprzedawcy powinni dostawać za pracę w niedzielę wyższe wynagrodzenie, a zdaniem 17% ankietowanych sprzedawcy powinni mieć zagwarantowane wolne np. 2 wybrane niedziele w miesiącu.