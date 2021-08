Żabka: Doskonalimy format franczyzy i modern convenience

Naszą ekspansję prowadzimy przy jednoczesnym doskonaleniu formatu modern convenience i rozwoju filozofii franczyzocentryczności - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

13-08-2021

Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska. Fot. PTWP

- Rozwój sieci Żabka jest możliwy dzięki odpowiedzialnemu podejściu i wyjątkowej zdolności adaptacji naszej firmy do niespodziewanych zmian. Naszą ekspansję prowadzimy przy jednoczesnym doskonaleniu formatu modern convenience i rozwoju filozofii franczyzocentryczności - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

- Mimo pandemii w ubiegłym roku otworzyliśmy 1000 nowych sklepów Żabka. Pod koniec lutego br. uruchomiliśmy 7000. Żabkę w Bieczu w woj. małopolskim. Obecnie nasza sieć liczy już ponad 7300 sklepów, a nowe placówki powstają zarówno w aglomeracjach i dużych miastach, jak i – coraz częściej – w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców - opowiada.

Żabka wspiera lokalną przedsiębiorczość

- Wspieramy lokalną przedsiębiorczość i oferujemy w ramach współpracy franczyzowej możliwość prowadzenia własnego biznesu pod znaną marką, z pełnym wsparciem logistycznym, technologicznym i marketingowym. Współpracuje z nami już ponad 6000 osób, które prowadzą swój biznes Żabki w 950 miejscowościach w całej Polsce. Co szczególnie ważne od początku pandemii, gwarantujemy im pomoc w wielu obszarach funkcjonowania biznesu, a każdą placówkę wyposażamy bezpłatnie w środki dezynfekcyjne, maseczki czy rękawiczki, aby klienci i sprzedawcy czuli się bezpiecznie - mówi dyrektor zarządzający Żabka Polska.

- Cały czas kontynuujemy też rozwój naszej oferty franczyzowej. Ostatnio zdecydowaliśmy się na waloryzację kwoty gwarantowanego przychodu, a także dodaliśmy do oferty dodatkowe wsparcie finansowe, aby stanowiła ona atrakcyjny impuls do budowania własnego biznesu. Dzięki temu od 1 lipca br. wszyscy nasi nowi franczyzobiorcy zyskują 17 tys. zł przychodu gwarantowanego miesięcznie przez pierwsze dwanaście miesięcy oraz możliwość uzyskania do 12 tys. zł dodatkowego wsparcia finansowego na rozwój biznesu - podkreśla.

Żabka zwiększa ofertę dań gotowych i produktów roślinnych

- Bardzo wiele uwagi poświęcamy też inwestycjom w nowy, unikalny asortyment sklepów Żabka. W pierwszym kwartale 2021 r. wprowadziliśmy do oferty blisko 450 nowych produktów. Nieustannie rozbudowujemy kategorię dań gotowych, których sprzedaż rośnie dwucyfrowo – zapewne dlatego, że stanowią alternatywę dla oferty gastronomicznej - tłumaczy.

- Wprowadzamy do sklepów coraz więcej produktów roślinnych. Z myślą o klientach szukających zamienników dla produktów i dań pochodzenia zwierzęcego, stworzyliśmy pierwszą w 100% roślinną markę własną – Plant Hunter. Rozwijamy też ofertę zdrowej żywności – przykładem mogą być nowe produkty marek Dobra Karma, Wycisk czy Foodini - dodaje.

Neutralność plastikowa w ramach marek własnych

- Zmieniając asortyment, dążymy do tego, by ułatwiać klientom zmianę ich codziennych nawyków zakupowych na lepsze zarówno dla nich, jak i dla Ziemi. Wierzymy, że przyszłość należy do firm, które rozwijają się w sposób zrównoważony, dbają nie tylko o wynik finansowy, ale także o klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz o środowisko naturalne. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy zachęcamy naszych klientów i franczyzobiorców do włączania się w proces budowania obiegu zamkniętego, promując ideę „zero waste” - zaznacza Adam Manikowski.

- W minionym roku jako pierwsza sieć handlowa w Polsce osiągnęliśmy neutralność plastikową w ramach marek własnych, co oznacza, że zebraliśmy tyle plastiku, ile wprowadziliśmy do obiegu w swoich markach własnych i materiałach w sklepach. Obecnie realizujemy kolejny etap tego procesu – prowadzimy przegląd asortymentu w celu eliminacji zbędnego, jednorazowego plastiku z oferty produktowej sklepów. Toczą się także prace nad wprowadzeniem zamienników, które będą bardziej przyjazne środowisku - opowiada.

Żappka Store

- W obszarze modern convenience rozwijamy także koncepty, które odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów, którzy oczekują wygodnych i szybkich rozwiązań, łączących świat cyfrowy z ich otoczeniem. Ostatnią naszą realizacją w tym obszarze jest uruchomienie w połowie czerwca br. pierwszego Żappka Store, zlokalizowanego na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w którym klienci mogą zrobić zakupy w zaledwie kilka sekund. Żappka Store jest połączony z aplikacją żappka i nie ma w nim ani kas ani obsługi. Mamy także ambitne plany w coraz bardziej zyskującym na znaczeniu obszarze rynku, jakim jest e-commerce - mówi.

- Udało nam się już zaimplementować usługę delivery we wszystkich sklepach, m.in. dzięki współpracy z Uber Eats. W tym roku w struktury Grupy Żabka włączone zostały dwie firmy specjalizujące się w cateringu dietetycznym – Maczfit i Diety.pl – które też mają własne platformy e-commerce. Obie transakcje zwiększają potencjał Żabki, umożliwiając poszerzanie oferty produktów i usług, które mają ułatwiać życie klientom, zwłaszcza poprzez realizację potrzeb związanych z oszczędnością czasu i dbaniem o zdrowie - podsumowuje Adam Manikowski.