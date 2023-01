W tygodniu poprzedzającym 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy użytkownicy Żappki mają możliwość wymiany zbieranych przez siebie podczas zakupów punktów lojalnościowych, tzw. żappsów, na cegiełki charytatywne.

Żabka wspiera WOŚP. Żappsy jako cegiełki charytatywne, fot. shutterstock

31. Finał WOŚP

Po raz kolejny sieć Żabka umożliwia użytkownikom swojej aplikacji mobilnej zaangażowanie w działalność charytatywną. W tygodniu poprzedzającym 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy użytkownicy Żappki mają możliwość wymiany zbieranych przez siebie podczas zakupów punktów lojalnościowych, tzw. żappsów, na cegiełki charytatywne. Równowartość kwoty przekazanych przez nich cegiełek zasili konto 31. Finału WOŚP.

Użytkownicy aplikacji Żappka mogą przekazać cegiełki o różnych wartościach: 100 żappsów odpowiada wartości 1 zł, przy pomocy 400 żappsów przekazują na rzecz WOŚP 5 zł, za 800 punktów lojalnościowych na cel Fundacji przekazane zostanie 10 zł, aż wreszcie 1000 i 1200 żappsów to odpowiednio równowartość 12 i 15 zł. Suma wartości wszystkich przekazanych przez klientów sieci cegiełek wesprze cel 31. Finału WOŚP.

Klienci Żabki mogą przekazywać swoje żappsy do dnia 31. Finału WOŚP. Każda osoba może przekazać maksymalnie 3 cegiełki każdego z nominałów.

Żabka gra z WOŚP – żappsy, licytacja, e-Skarbonka i zbiórki w sklepach

Wspierając 31. Finał WOŚP Żabka, oprócz możliwości przekazywania żappsów, zaproponowała też licytację. Fani sieci mogą wylicytować na platformie Allegro udział w spocie reklamowym oraz spędzić na planie zdjęciowym pełen atrakcji dzień z zespołem marketingu firmy. Licytacja potrwa do 5 lutego br. i jest dostępna na stronie: https://allegro.pl/oferta/zabka-udzial-w-spocie-reklamowym-13143954544. Jak co roku z WOŚP grają także jej franczyzobiorcy, umożliwiając zbiórkę datków do puszek w ponad 9000 sklepach w całej Polsce. Firma zachęca również do przekazywania datków za pomocą e-Skarbonki dostępnej na stronie https://eskarbonka.wosp.org.pl/1nvmne

Tegoroczny 31. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia br. pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

