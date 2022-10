Żabka Polska i InPost zakończyły pilotażową współpracę. 7 października została zablokowana możliwość nadawania i odbioru paczek InPost w Żabkach oraz w paczkomatach na terenie sklepów sieci.

InPost i Żabka kończą współpracę/fot. shutterstock

W ostatnich dniach franczyzobiorcy Żabki zostali poinformowani o zakończeniu współpracy z InPostem.

Przesyłki skierowane do odbioru w sklepach Żabka lub do paczkomatów do 6 października zostaną obsłużone jak dotychczas.

W Żabkach było ulokowane około 300 maszyn w wersji InDoor, co stanowiło znikomy procent całej sieci InPost.

Żabka i InPost - koniec współpracy

Franczyzobiorcy Żabki zostali poinformowani o zakończeniu współpracy z InPostem – informuje portal Wirtualnemedia.pl.

7 października zablokowana została możliwość nadawania i odbioru paczek InPost w sieci Żabka i w paczkomatach na terenie sklepów sieci. Przesyłki skierowane do odbioru w sklepach Żabka lub do paczkomatów do 6 października zostaną obsłużone jak dotychczas.

Pilotażowa umowa pomiędzy InPost i Żabką wygasła a strony postanowiły, że nie będą jej odnawiać. W Żabkach było ulokowane około 300 maszyn w wersji InDoor, co stanowiło znikomy procent całej sieci InPost.

Klienci Żabki nadal mogą nadawać i odbierać przesyłki w sklepach w ramach usług Poczty Polskiej i DHL.

