Żabka i Uber Eats uruchamiają usługę dostaw zakupów do domu

Sieć handlowa Żabka i platforma do zamawiania jedzenia na wynos Uber Eats, uruchamiają usługę dostaw zakupów do domu. W trakcie programu pilotażowego, który rozpoczął się na początku sierpnia br., użytkownicy zyskali dostęp do oferty artykułów spożywczych z wybranych sklepów Żabki w Warszawie i Poznaniu. Dla Żabki jest to rozwinięcie usługi „Żabka do domu”, zapoczątkowanej w kwietniu tego roku.