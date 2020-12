Żabka i Żywiec Zdrój ruszają z EKOmatami

Zmiana sposobu wykorzystywania tworzyw sztucznych i zamknięcie ich obiegu tak, aby krążyły w gospodarce i możliwe było ograniczenie produkcji nowych, jest jednym z największych wyzwań ekologicznych współczesnego świata. Aby stawić mu czoła, Żabka Polska i Żywiec Zdrój podjęły strategiczne partnerstwo i podpisały list intencyjny, w którym deklarują wspólne działania na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych.

Firmy rozpoczynają test przy użyciu EKOmatów – stworzonych specjalnie dla nich automatów umożliwiających selektywną zbiórkę opakowań po napojach z plastiku i metalu. Pierwsze urządzenia staną jeszcze w tym roku przy wybranych sklepach Żabka w Poznaniu i Warszawie. Zebrany surowiec posłuży do stworzenia nowych butelek.

EKOmaty to innowacyjne rozwiązanie, które w obszarze ekologii wdraża sieć Żabka razem z firmą Żywiec Zdrój. Do końca I kwartału 2021 r. będzie ich łącznie 15. Klienci, którzy oddadzą plastikowe i metalowe opakowania po napojach do EKOmatów umieszczonych przy sklepach Żabka, mogą liczyć na dodatkowe punkty lojalnościowe w aplikacji żappka. Za każde wrzucone opakowanie otrzymają 10 żappsów.

– Żabka kontynuuje działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, podejmując kolejne kroki, mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zwiększanie świadomości klientów w tym zakresie. Od początku roku systematycznie wprowadzamy na opakowaniach produktów marki własnej oznaczenia informujące, jak właściwie segregować zużyte opakowania. Dodatkowo 100% opakowań wody i napojów marek własnych w Żabce stworzonych jest z przyjaznego środowisku materiału rPET – mówi Tomasz Suchański Prezes Zarządu Żabka Polska.

– W naszych sklepach na warszawskiej Pradze, wspólnie z klientami i franczyzobiorcami, testujemy działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej wody OD NOWA. Teraz łączymy siły z naszym partnerem Żywiec Zdrój, by jeszcze skuteczniej promować recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Zachęcamy naszych klientów do oddawania pustych butelek i puszek oraz wspólnego odkrywania, jak wielkie znaczenie mają małe kroki podejmowane przez nas na co dzień – apeluje Tomasz Suchański.