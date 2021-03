Żabka: Innowacje stają się rzeczywistością

W Żabce na znaczeniu zyskała innowacyjność i umiejętne korzystanie z rozwiązań technologicznych czy e-commerce.

Usługi „Zamów i odbierz” oraz „Żabka do domu” cieszą się popularnością wśród klientów.

Nowe sklepy Żabki pojawią się w 2021 roku w dużych i średnich miastach oraz w mniejszych miejscowościach.



W marcu mija rok pandemii w Polsce. Jak w tym czasie funkcjonowały sieci handlowe, jak radziły sobie z nowymi wyzwaniami i z czym wchodzą w 2021 rok?

Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska zauważa, że w dobie pandemii klienci zmienili swoje nawyki zakupowe i ograniczyli wychodzenie z domu, ale epidemia nie powstrzymała ich zupełnie od zakupów koniecznych do codziennego funkcjonowania.

– To spowodowało, że jako sieć handlowa musieliśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Poza tymi oczywistymi, związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa sklepów dla klientów i wyposażeniu ich w środki ochrony, pojawiły się nowe, związane z poszukiwaniem nowych możliwości sprzedaży produktów i usług – opowiada.

Podkreśla, że na znaczeniu zyskała innowacyjność i umiejętne korzystanie z rozwiązań technologicznych czy e-commerce.

– W Żabce już w kwietniu ub. roku, w wybranych sklepach w Warszawie uruchomiliśmy testowo usługę „Zamów i odbierz”, umożliwiającą zakupy za pośrednictwem naszej aplikacji żappka. Od końca ubiegłego roku mogą z niej korzystać klienci wszystkich ponad 7000 sklepów naszej sieci w całej Polsce. Usługa jest niezwykle wygodna i pozwala skrócić czas zakupów i samego pobytu w sklepie oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo poprzez krótszy kontakt ze sprzedawcą oraz płatność bezgotówkową – mówi Adam Manikowski.

– Udostępniliśmy także usługę „Żabka do domu”, umożliwiającą zamówienie zakupów z dostawą do domu. Użytkownicy mają do wyboru szerokie portfolio artykułów, w tym napoje i posiłki z Żabka Café. Oba rozwiązania zostały dobrze przyjęte przez naszych klientów – mówi.

– Okres pandemii, to również czas, kiedy musieliśmy zająć się rzeczami, o których mieliśmy podstawową wiedzę. Udowodniliśmy, że jesteśmy innowacyjni, zdolni oraz szybcy w naszych reakcjach i działaniach, co pokazało chociażby wprowadzenie do sprzedaży milionów maseczek bez marży handlowej – opowiada.