Topowe polskie i międzynarodowe marki zostają na kolejne lata w Galerii Północnej. Tylko w okresie od maja do sierpnia tego roku dział leasingu GTC S.A. przedłużył tu aż 13 umów najmu, które opiewają łącznie na ponad 3120 m kw. GLA.

Wśród marek, które zdecydowały się na dalszą działalność w warszawskim centrum handlowym, znaleźć można popularne i profootfallowe brandy z segmentów mody, usług, gastronomii czy „home”, w tym m.in. Deichmann, 4F, Sizeer, Tchibo, home&you, Wojas, Okaidi czy Orange, który dodatkowo zmienił lokalizację.

–Za nami bardzo owocny leasingowo sezon, który przyniósł nie tylko serię aneksów, ale także pokazał, jak dużym zaufaniem cieszymy się wśród wieloletnich partnerów. To najlepszy dowód na to, że rozwijamy się, tworzymy atrakcyjne otoczenie dla marek, a także mamy ogromny potencjał leasingowy, który dostrzegają najwięksi gracze na rynku retail – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC S.A.