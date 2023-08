Żabka to jedna z najpopularniejszych sieci convenience w Polsce. W całym kraju działa ponad 9700 sklepów z tym logo w formacie franczyzowym. Kto może zostać franczyzobiorcą tej sieci?

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby zostać franczyzobiorcą sieci Żabka?/fot. shutterstock

Obecnie w całej Polsce działa ponad 9700 sklepów Żabka w formacie franczyzowym.

Z siecią Żabka współpracuje ponad 8400 franczyzobiorców - o różnym doświadczeniu zawodowym, wykształceniu czy pochodzeniu.

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby zostać franczyzobiorcą tej sieci?

Żabka - jak zostać franczyzobiorcą?

- Osoba, która chciałaby otworzyć sklep Żabka, przede wszystkim powinna pozytywnie przejść proces rekrutacji, który obejmuje rozmowę wstępną, część szkoleniową w sklepie oraz część edukacyjną. W pierwszym etapie podczas spotkań kandydaci zapoznają się z zasadami współpracy i specyfiką prowadzenia sklepu. Pod uwagę brane są motywacja, umiejętności interpersonalne czy przedsiębiorcze podejście przyszłego franczyzobiorcy. Elementem procesu rekrutacji jest też obowiązkowe 15 dniowe szkolenie w sklepie trenerskim, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Poświęcone jest ono takim zagadnieniom jak kadry, sprzedaż, marketing, finanse czy obsługa klienta, i prowadzone jest przez doświadczonego franczyzobiorcę, który w strukturach sieci pełni dodatkowo funkcję trenera ds. szkoleń. Zakończone jest egzaminem, którego pozytywny wynik decyduje o rozpoczęciu współpracy. Etap szkolenia jest przeznaczony także na skompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i założenie działalności gospodarczej. Dokument przekazywany jest kandydatom wcześniej, by świadomie mogli podjąć decyzję o przystąpieniu do sieci. Zapisy umowy wchodzą w życie po zakończonym procesie rekrutacji - informuje Biuro Prasowe Żabka Polska.

Żabka - franczyza krok po kroku

Aby poprowadzić sklep Żabka konieczne jest też spełnienie warunków formalnych, w tym założenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Wszystkich ubiegających się o otwarcie placówki franczyzowej obowiązuje wkład własny wynoszący ok. 5 tys. zł, który przeznaczany jest na zakup koncesji (refundowana po trzech miesiącach od rozpoczęcia współpracy) i kasy fiskalnej. Sieć zapewnia także wsparcie marketingowe czy zaplecze logistyczne. Ponosi również koszty remontu, adaptacji lokalu i jego wyposażenia.

Dodatkowe kryteria dotyczą obcokrajowców, którzy chcą prowadzić w Polsce swój biznes pod szyldem Żabki. Jest ich w sieci coraz więcej - aktualnie to blisko 300 osób, które zarządzają sklepami w różnych częściach kraju. W przypadku przedsiębiorców bez polskiego dowodu tożsamości niezbędne jest zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. Innym istotnym aspektem jest wskazanie poręczycieli, co obowiązuje wszystkich kandydatów z Unii Europejskiej i spoza niej. Ważnym elementem w przypadku kandydatów spoza UE, bez polskiego obywatelstwa, jest także okazanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie Polski przez ostatnie 24 miesiące, w postaci paszportu z wizą lub Karty Pobytu.

- W ramach całego okresu współpracy franczyzobiorcy objęci są procesem szkoleń rozwojowych dotyczących np. obsługi klienta, marketingu czy rozwijających ich kompetencje biznesowe. Dysponują również innowacyjnymi narzędziami, które wspierają ich w zarządzaniu sklepem i personelem. Są to m.in.: aplikacja mobilna Cyberstore, która ułatwia zarządzanie sklepem, weryfikację stanu zatowarowania, składanie zamówienia oraz aplikacja Asystent Żabka, która pozwala na optymalizację wielu procesów odbywających się w sklepie.

Żabka wspiera rozwój zawodowy franczyzobiorców i umożliwia zdobywanie jeszcze lepszych kompetencji w zarządzaniu swoim sklepem. W ramach Akademii Przedsiębiorczości, inicjatywy edukacyjnej realizowanej w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz z ekspertami rynku franczyzy, edukuje franczyzobiorców i umożliwia uzyskanie dodatkowej certyfikacji - informuje Biuro Prasowe Żabka Polska.

