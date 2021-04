Żabka: Jesteśmy gotowi na szczepienie pracowników w kwietniu

W Żabce na bieżąco śledzimy rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stosujemy się do instrukcji przekazywanych przez NFZ, zaleceń WHO, zapisów specustawy oraz rządowych wytycznych. Temat szczepień pracowników naszej firmy jest przez nas analizowany od momentu pojawienia się pierwszych szczepionek na świecie - informuje Żabka Polska.

- Sam proces mamy już zaprojektowany i jesteśmy gotowi rozpocząć go jeszcze w kwietniu br. Jesteśmy w stanie uruchomić nawet kilkanaście punktów szczepień. Zastanawiamy się też nad uruchomieniem punktu mobilnego. Czekamy na rozporządzenie określające formalne założenia przeprowadzenia takiej operacji. Niezwłocznie po jego publikacji będziemy podejmować konkretne działania w tej sprawie - dodaje.

- Chcielibyśmy, aby szczepienia dla wszystkich grup pracowników rozpoczęły się w tym samym czasie. Jeśli jednak, z uwagi na ograniczoną dostępność preparatu, nie będzie to możliwe, wskażemy grupy pracowników najbardziej narażonych na zakażenie. Zakładamy, że pracownicy zapisując się na szczepienie, będą mogli wybrać punkt, w którym się ono odbędzie. Jednak duża część naszych pracowników zostanie zaszczepiona w miejscu pracy - podaje sieć handlowa.

- Program szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 to szansa na powrót do normalności. Tylko dzięki zaszczepieniu znacznej części populacji jesteśmy w stanie skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W branży handlowej jest to szczególnie ważne, dlatego w naszej sieci od początku uruchomienia Narodowego Programu Szczepień edukujemy naszych pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców, jak zapisywać się na szczepienia i dlaczego są one tak ważne w walce z pandemią. Zachęcamy wszystkich już uprawnionych, aby się nie wahali i rejestrowali na szczepienia, ponieważ wpływa to na bezpieczeństwo nas wszystkich - podsumowuje Żabka.