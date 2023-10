Od momentu startu usługi najbardziej lojalny klient złożył już 656 zamówień, a inny fan wygody i szybkości zamawiał w aplikacji Żabka Jush przez 574 dni w ciągu 2 lat jej istnienia!

Żabka Jush świętuje drugie urodziny/fot. materiały prasowe

Od momentu startu usługi w październiku 2021 r. Żabka Jush obejmowała zasięgiem kolejne miasta i obecnie dostarcza zamówione produkty już nawet w 15 minut dla mieszkańców Warszawy, Gdańska, Sopotu, Krakowa, Poznania i Katowic. Dzięki aplikacji i ekspresowym dostawom zwiększa się również grupa klientów, którzy korzystają z tego wygodnego rozwiązania pozwalającego im na oszczędność czasu każdego dnia. W niektórych przypadkach możemy to rozumieć bardzo dosłownie bo od momentu startu usługi najbardziej lojalny klient złożył już 656 zamówień, a inny zamawiał przez łącznie niemal 600 dni!

- Świętujemy nie tylko drugie urodziny, ale również to, że w tym czasie staliśmy się tak ważnym elementem życia naszych klientów. Nasza usługa ułatwia ich codzienność i pozwala im znaleźć więcej czasu na to, co dla nich ważne – mówi Zuzanna Dębowska - Chief Commercial Officer w Lite e-Commerce.

Jak wynika z danych Żabki Jush, Warszawiacy bardziej niż mieszkańcy innych miast lubią banany, mieszkańcy Krakowa pokochali kanapki Tomcio Paluch, zaś Poznaniacy uwielbiają pizzę Sukcesilianę.

Lite e-Commerce Sp. z o.o. - to spółka w Grupie Żabka odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań e-commerce. Spółka skupia się na tworzeniu technologii, budowie produktów oraz zarządzaniu operacjami e-Commerce w ramach Grupy.

