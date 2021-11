Żabka Jush debiutuje na Androidzie

Żabka Jush, po październikowym starcie pilotażu na urządzeniach z systemem iO, debiutuje na Androidzie. Za pośrednictwem aplikacji Jush konsumenci mogą robić ekspresowe zakupy online z dostawą do domu w 15 minut.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 19-11-2021, 12:27

Żabka Jush debiutuje na Androidzie

Żabka Jush

Po niecałym miesiącu od premiery Jush w App Store, aplikacja jest również dostępna na Androidzie. Debiut usługi na urządzeniach z systemem operacyjnym od Google’a był poprzedzony zamkniętymi testami w formule „friends and family”, dzięki którym zoptymalizowano procesy operacyjne związane z pełnym wdrożeniem. Na początku z Jush korzystać mogli tylko użytkownicy systemu iOS i mieszkańcy części Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i Ursynowa. Usługa jest stale rozwijana w celu dotarcia do kolejnych użytkowników. Lite e-Commerce na koniec października uruchomił kolejne trzy magazyny, które swoim zasięgiem objęły Ochotę, Targówek, Włochy oraz Pragę Północ i Południe.

– Wsłuchujemy się w głos naszych użytkowników i rozszerzamy ofertę na podstawie ich feedbacku. Dlatego zdecydowaliśmy się poprzedzić start naszej usługi na Androidzie zamkniętymi testami dla wybranej grupy osób. Jesteśmy również bogatsi o doświadczenie z pierwszych tygodni funkcjonowania Jush na iOS. Jeżeli chodzi o nowych klientów, to usługa dynamicznie rośnie. Słyszymy pozytywne głosy, co potwierdza się w liczbie powracających do nas klientów. Większość użytkowników, którzy przetestowali aplikację na iOS i złożyli swoje pierwsze zamówienie, ponownie skorzystało z usługi w ciągu następnych dwóch tygodni – mówi Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od startu usługi 21 października więcej niż co drugi użytkownik, który zarejestrował się w aplikacji, zdecydował się skorzystać z Żabki Jush ponownie. Mimo krótkiego czasu działania, co trzeci klient usługi zdążył zamówić zakupy przynajmniej trzykrotnie. Rekordzista złożył 27 zamówień.

Żabka Jush: Hity sprzedażowe

Robienie zakupów spożywczych online staje się coraz popularniejsze, czego najlepszym dowodem jest szybki rozwój rynku q-commerce nad Wisłą. Co najchętniej zamawiają klienci Jush? Okazuje, że hitem sprzedażowym aplikacji jest wypiekana kajzerka, najlepiej sprzedający się produkt w Śródmieściu oraz na Woli, Ursynowie, Pradze Północ i Targówku. Wyjątkiem jest Praga Południe, gdzie konsumenci najchętniej zamawiają napój Coca-Cola Zero. Użytkownicy usługi nie stronią również od owoców i warzyw. Wśród topowych produktów Lite e-Commerce wymienia między innymi jabłka deserowe, cytryny, banany czy pomidory. Listę uzupełniają napoje i inne pieczywo dostępne w usłudze, takie jak bułka z dynią oraz bagietka.

Start-up wylicza, że ten sposób robienia zakupów ma szereg zalet, do której zaliczają się przede wszystkim: szybkość i wygoda usługi, wysoka jakość oferowanych produktów, szeroki asortyment oraz intuicyjna nawigacja w aplikacji. To właśnie połączenie tych cech sprawia, że Polacy coraz chętniej korzystają z tego typu rozwiązań.

Są dwa szczyty zamówień w ciągu dnia. Jeden w porze lunchu, a drugi popołudniami. Pierwszy szczyt to jedzenie w pracy, a drugi już po powrocie do domu, kiedy orientujemy się, że zabrakło nam jakiegoś produktu, ale nie chcemy z różnych powodów wychodzić już na zewnątrz. Obserwujemy również coraz większy ruch w godzinach porannych, kiedy szykując się do pracy jemy śniadanie. Polacy są otwarci na nowe technologie i widać, że są gotowi na rewolucję w sposobie robienia zakupów – podkreśla Krok.

Żabka Jush: Saska Kępa, Mokotów i Wilanów

Startowi aplikacji na urządzeniach z systemem Android towarzyszy również poszerzenie działalności o kolejne lokalizacje w Warszawie. Od tej chwili charakterystycznych kurierów ubranych na zielono można spotkać na Saskiej Kępie, a od 22 listopada również w części Mokotowa i Wilanowa. Cały proces zamówienia odbywa się mobilnie, a dzięki strategicznie położonym dark store’om zakupy przyjadą pod wskazany adres nawet w 15 minut.

Konsumenci mogą wybierać z ponad 1300 produktów, znanych również z sieci sklepów Żabka. W ofercie znajdują się świeże warzywa, owoce i pieczywo oraz napoje czy dania gotowe, także w wersji wegetariańskiej. Dostawa w ramach usługi kosztuje 3,99 zł, ale wystarczy, że wartość koszyka przekroczy 35 zł, aby była darmowa. Zamówienie można złożyć codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7:00-23:00.

Promocja dla nowych użytkowników

Lite e-Commerce wydłużył czas trwania specjalnej promocji „Zgarnij nawet 100 zł”, z której mogą skorzystać wszyscy nowi użytkownicy aplikacji. W jej ramach każda osoba, która zarejestrowała się w aplikacji dostanie 20 zł rabatu na pięć zamówień. Wartość koszyka musi przekraczać 40 zł. Warto zauważyć, że w ten sposób klienci zyskują również darmową dostawę. Dzięki promocji można oszczędzić nawet do 100 zł. Akcja promocyjna obowiązuje do 28.11.2021 r. do godziny 22:59.