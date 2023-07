Każdy festiwalowicz, który wybierze się na Undersound, będzie mógł odwiedzić strefę chillout Żabki Jush. Na uczestników imprezy czekać będą między innymi leżaki oraz płynne przekąski Foodini, a także roślinne batony Plant Hunter.

– To już drugi raz, kiedy angażujemy się w bycie partnerem festiwalu muzycznego. W tym roku zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt absolwentów oraz studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To dla nas niezwykle ważne działania, ponieważ w DNA Żabki Jush wpisane jest wspieranie inicjatyw, które są bliskie naszym klientom. W przypadku Undersound przekonało nas to, że jest to idea młodych ludzi pełnych zapału do tworzenia miejsca dla każdego fana muzyki. Charakter charytatywny imprezy tylko umocnił nas w przekonaniu, że chcemy zaangażować się w ten projekt – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce.