Żabka Jush rozszerza obszar dostawy ciepłych przekąsek o Warszawę. Mieszkańcy stolicy od teraz mogą zamawiać do domu i w plener hot-dogi i panini.

Żabka Jush dostarczy hot-doga i panini - do domu i w plener. / fot. materiały prasowe

Żabka Jush dostarczy hot-doga i panini - do domu i w plener

Hot-dog to znana na całym świecie przekąska. Choć jego korzenie wywodzą się z Niemiec, to przede wszystkim kojarzy się z nowojorskimi ulicami i meczami baseballu. To właśnie w Stanach Zjednoczonych konsumuje się aż 20 miliardów hot dogów rocznie! Jej globalna popularność polega na pełnej smaku prostocie składników. Do jej przygotowania wystarczy bułka, gorąca parówka i ulubiony sos. Te połączenie zawładnęło kubkami smakowymi praktycznie w każdym zakątku ziemi. Przekąska jest na tyle popularna, że doczekała się nawet swojego święta, które przypada na 4 lipca.

Ta szybka przekąska sprawdza się w wielu sytuacjach i skutecznie zabija uczucie głodu wszędzie tam, gdzie akurat się znajdujemy. Od teraz mieszkańcy Warszawy mogą po nią sięgnąć nie wychodząc z domu, pracy czy nie podnosząc się z koca w parku. Przekąskę bowiem można zamówić poprzez aplikację Żabka Jush, która po pilotażu w Krakowie, wprowadziła swoją ofertę dostawy ciepłych dań - uzupełnioną przez panini - do stolicy.

Pilotaż nowej usługi w Krakowie pomógł nam udoskonalić nasze procesy operacyjne, które w tej sytuacji sprawdziły się bardzo dobrze. Dzięki temu nasza oferta gorących dań została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców Krakowa. Mając to doświadczenie zdecydowaliśmy się wprowadzić ciepłe przekąski do Warszawy – mówi Kamil Bąkowski, Marketing and eCommerce Director w Lite e-Commerce, start-upu odpowiedzialnego za Żabkę Jush.

Wejście nowej funkcjonalności do Warszawy jest kolejnym krokiem Żabki Jush w rozwoju usługi dostawy ciepłych przekąsek do swoich użytkowników. Na początkowym etapie będzie ona dostępna dla wybranych mieszkańców Warszawy. Hot-dogi oraz panini będą mogli zamówić klienci z części Mokotowa, Woli oraz Śródmieścia znajdujący się w obszarze działania magazynów obsługujących dostawy ciepłych przekąsek.

Hot-dog i panini w różnych wariantach

Przekąska serwowana jest w standardowej, znanej klientom Żabki bułce i z dodatkiem wybranego sosu. Użytkownicy Żabki Jush będą mogli zamówić hot-doga z parówką w rozmiarze MAX, który będzie dostarczany z jednym z trzech sosów do wyboru: ketchup, czosnkowy i cieszący się największych zainteresowaniem w Krakowie - tysiąca wysp.

Z kolei panini będzie dostępne w trzech wariantach: z kurczakiem, z serem cheddar oraz z szynką, serem i papryczkami jalapeno. Proces przygotowania hot-doga i panini odbywa się w tym samym miejscu, gdzie kompletowane są zamówienia. Przed transportem przekąski są odpowiednio zabezpieczane przeciwko wychłodzeniu i uszkodzeniom, dzięki czemu dojadą do klientów ciepłe i w takiej samej formie jakby były robione na miejscu w sklepie Żabka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl