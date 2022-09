Żabka Jush nawiązała współpracę z portalem Meczyki.pl. Wspólne działania potrwają do końca Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze. Marka będzie obecna między innymi w programach na żywo.

Żabka Jush nawiązała współpracę z portalem Meczyki.pl. fot. mat. pras.

Żabka Jush chce dotrzeć do fanów piłki nożnej

W ramach współpracy z portalem Meczyki.pl aplikacja Żabka Jush będzie widoczna we flagowych programach portalu na kanale YouTube, w tym m.in.: „Pogadajmy o piłce”, „Sportowy poranek”, a także w „Raportach z Kataru”, które będą prowadzone na żywo prosto ze studia w Katarze. W ten sposób marka chce dotrzeć do potencjalnych użytkowników usługi, której główną zaletą jest ekspresowy czas dostawy. Cały proces realizacji zakupów – od momentu złożenia zamówienia do przybycia kuriera z potrzebnymi produktami – zajmuje nawet 15 minut, czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa w meczu piłki nożnej.

Na początku programów prowadzący zapowiedzą, że partnerem danego odcinka jest Żabka Jush. Dodatkowo informacja o współpracy pojawi się na specjalnych planszach i grafikach w trakcie transmisji oraz na ekranie w studiu. Ponadto marka będzie promowana w serwisach społecznościowych portalu. Przewidziane są również aktywacje, które mają zachęcić widzów kanału do przetestowania aplikacji.

Żabka Jush o współpracy z Meczyki pl

Meczyki.pl to dzisiaj jeden z ważniejszych portali stricte sportowych w Polsce. Każdego dnia dostarcza swoim widzom najważniejsze informacje z piłkarskiego świata. Polacy żyją piłką nożną i namiętnie ją komentują. Dlatego perspektywa zbliżającego się mundialu to znakomita okazja do zaprezentowania naszej usługi. Chcemy pokazać, że nikt nie musi tracić sportowych emocji, żeby zaopatrzyć się w potrzebne do kibicowania produkty. Wystarczy aplikacja Żabka Jush, kilka kliknięć i kurier z zamówieniem pojawi się nawet w 15 minut – mówi Kamil Bąkowski, marketing & eCommerce director w Lite e-Commerce.

Meczyki.pl to jeden z największych portali sportowych w Polsce. Każdego miesiąca serwis odwiedza średnio 5-6 milionów unikalnych użytkowników, którzy generują ponad 65 milionów odsłon. Portal pod koniec marca br. zadebiutował na YouTube. Od tego czasu kanał zasubskrybowało 86 tys. użytkowników, a udostępnione materiały zostały obejrzane ponad 13,5 mln razy. Trzon redakcji stanowią Tomasz Włodarczyk, jeden z najpopularniejszych newsmanów w kraju oraz legenda polskiego dziennikarstwa sportowego Janusz Basałaj. Na stałe z portalem współpracuje również szereg uznanych ekspertów, w tym znani z kanału „Foot Truck” Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski.

Gdzie można skorzystać z Żabka Jush?

Aplikacja Żabka Jush, stworzona przez Lite e-Commerce, działa w sześciu miastach w Polsce. Usługa debiutowała niecały rok temu w Warszawie, a od tego czasu rozszerzyła zasięg swojej działalności o Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań i Piaseczno. Klienci Żabki Jush mogą wybierać z ponad 1500 różnych produktów – od artykułów spożywczych, w tym świeżych owoców i warzyw oraz pieczywa, poprzez chemię gospodarczą i kosmetyki. Zabiegane osoby na pewno docenią szeroki wybór dań gotowych, również w wersji wegetariańskiej.

Jesienna promocja Żabka Jush

Każdy użytkownik Żabki Jush może zaoszczędzić pieniądze dzięki akcji promocyjnej Więcej pakujesz, więcej zyskujesz. W jej ramach osoba, która zrobi zakupy poprzez aplikację za określoną kwotę, dostanie rabat. Jest on zależny od wartości koszyka. Im większa jest jego wartość, tym większą zniżkę dostaniemy. W obecnej promocji są trzy pułapy cenowe, a w każdym z nich na klientów czeka po pięć kuponów:

za zakupy za min. 40 zł użytkownik dostanie 10 zł rabatu;

za zakupy za min. 55 zł użytkownik dostanie 15 zł rabatu;

za zakupy za min. 70 zł użytkownik dostanie 20 zł rabatu;

Dodatkowo cały czas obowiązuje atrakcyjny próg darmowej dostawy, którą objęte jest każde zamówienie powyżej 35 zł.

Promocja obowiązuje do 31.09.2022 r. do godziny 22:59. Regulamin promocji dostępny jest na stronie: https://jush.pl/regulamin-promocji-wrzesien

