Kampania „Czasami lepiej nie mieć czasu na zakupy” jest kontynuacją zeszłorocznej komunikacji „No i super, że nie macie czasu na zakupy”. To odpowiedź Żabki Jush na sytuacje spotykające każdego z nas, kiedy wizyta w sklepie jest niemożliwa z różnych względów. To właśnie wtedy możemy zdecydować się na szybkie zakupy online.

Nowa kampania reklamowa Żabki Jush/ fot. mat. prasowe

Żabka Jush kontynuuje działania podjęte w zeszłym roku, w ramach których podkreśla, że warto zająć się swoimi pasjami i spędzić czas na tym, co naprawdę lubimy. Dzięki kampanii „Czasami lepiej nie mieć czasu na zakupy” zapoznamy się z sytuacjami, kiedy to skorzystanie z ekspresowych zakupów online może być najlepszym rozwiązaniem. Akcji towarzyszą między innymi trzy spoty promocyjne, które zobaczymy w internecie, w tym również w mediach społecznościowych, a także na ekranach digitalowych w wybranych miastach.

Kiedy i dlaczego skorzystać z Żabki Jush?

Kiedy zdecydować się na zakupy online? Niewątpliwie trend robienia zakupów w Internecie z każdym rokiem staje się powszechniejszy. Nic dziwnego. Szczególnie, że dzięki najnowszym rozwiązaniom na rynku możemy je mieć pod drzwiami nawet w 15 minut. Dzięki temu po całym dniu możemy wygodnie usiąść na kanapie i cieszyć się ulubionymi produktami bez wychodzenia z domu.

Zalety e-zakupów zostały przedstawione w przerysowany sposób w najnowszych spotach promocyjnych Żabki Jush. Jest zabawnie, bo to prawdziwe historie z życia wzięte, które wszyscy znamy bardzo dobrze.

Brak przekąsek na imprezie gdy na zewnątrz jest piękna polska zima, czyli błoto, śnieg lub deszcz? Twoje dzieci to słodkie urwisy, których nie można spuścić z oka choćby na chwilę? Znowu nie działa winda, a mieszkasz na dziewiątym piętrze i wspinanie po schodach przypomina zdobywanie Mount Everest? Zapewne przynajmniej jedna z tych sytuacji, o których opowiada Żabka Jush, miała miejsce w życiu każdego z nas. Jeszcze kilka lat temu był to kłopot nie do ominięcia, ale teraz z ratunkiem przychodzą nam ekspresowe zakupy online, dzięki którym możemy mieć potrzebne produkty już nawet w kwadrans.

- Myślę, że każdy z naszych użytkowników był kiedyś w sytuacji, kiedy wyjście do sklepu było utrudnione z różnych życiowych względów, a zakupy były potrzebne tu i teraz. W takich chwilach wyciągamy do nich pomocną dłoń. W Żabce Jush zrealizują różne potrzeby zakupowe, o czym opowiadamy w naszych spotach. – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Żabce Jush.

Filmom promocyjnym towarzyszą również działania w przestrzeni miejskiej. O tym, dlaczego czasem lepiej nie mieć czasu na zakupy dowiedzą się przechodnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz Trójmieście. Kreację będzie można podziwiać między innymi na ekranach LED i digital citylightach zlokalizowanych przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych, a także w metrze.

Ponadto reklamę aplikacji będzie można zobaczyć w TVN, w ramach kampanii emitowanej w modelu addressable tv - innowacji reklamowej na skalę światową. Dzięki wykorzystaniu tej technologii możliwe jest geotargetowanie w telewizji, co pozwala na precyzyjne dotarcie do pożądanych grup docelowych i emisję spersonalizowanego zestawu reklam w tv. Ponadto kampania będzie wspierana spotami radiowymi w lokalnych rozgłośniach.

Za koncept kreatywny odpowiada agencja reklamowa PZL, zakupem mediów zajęła się agencja Zenith, a produkcją Best Regards Production. Za reżyserię wszystkich trzech promocyjnych spotów i wykonanie zdjęć do działań OOH odpowiada Zuza Krajewska. Autorka jest znana między innymi z realizacji kampanii reklamowych dla Pumy, HalfPrice czy marki House. Za swoją pracę została uhonorowana złotą nagrodą Klubu Twórców Reklamy.

Zakupy „na jush” w siedmiu miastach

Aplikacja Żabka Jush działa w siedmiu miastach w Polsce. Usługa debiutowała w 2021 roku w Warszawie, a od tego czasu rozszerzyła zasięg swojej działalności o Gdańsk, Sopot, Katowice, Kraków, Poznań i Piaseczno. Klienci Żabki Jush mogą wybierać z szerokiej gamy produktów. W Żabce Jush mamy szeroki wybór artykułów spożywczych, w tym świeżych owoców i warzyw oraz wypiekanego na miejscu pieczywa, dodatkowo kupimy liczne napoje, a także słodkie i słone przekąski. Zabiegane osoby na pewno docenią szeroki wybór dań gotowych, również w wersji wegetariańskiej.

