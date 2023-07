Żabka Jush coraz śmielej sięga po innowacyjne rozwiązania. W ostatni weekend twórcy aplikacji przetestowali dostawę dronem, który dostarczył zamówienie na plażę w Warszawie.

Żabka Jush z pierwszą dostawą dronem na polskim rynku q-commerce

Pierwszy raz w Polsce usługa q-commerce wykorzystała drona do realizacji zamówienia. Maszyna wyruszyła z magazynu na Powiślu i po krótkim locie wylądowała na plaży w Warszawie. Przeprowadzona akcja była związana z promocją dostaw w plener, które wraz z nastaniem cieplejszych dni wróciły do aplikacji.

W Grupie Żabka chętnie wspieramy inicjatywy, które opierają się na wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań. Robimy to poprzez Venture Studio, czyli jednostkę, która aktywnie poszukuje do współpracy firm technologicznych i startupów wspomagających transformację naszego ekosystemu convenience. Jednym z takich projektów są dostawy dronem, które jeszcze kilka lat temu były zaledwie kiełkującą ideą w głowach specjalistów od logistyki. Dzięki rozwojowi technologii możemy dzisiaj przeprowadzać akcje związane z innowacyjną dostawą, co jest nie tylko świetną promocją Żabki Jush, ale kładzie również podwaliny pod nowy kierunek rozwoju q-commerce w Polsce – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio w Żabka Future.

W dostarczonym zamówieniu znajdowały się między innymi produkty marek własnych Żabki, takie jak soki Wycisk, płynne przekąski Foodini, croissant z Żabka Café, roślinny batonik Plant Hunter, a także świeże owoce. Cały lot trwał szybciej niż tradycyjne zamówienie – zostało ono doręczone w niecałe 7 minut.

Akcja jest wynikiem współpracy Lite e-Commerce, startupu odpowiedzialnego za Żabkę Jush, z Faradą. Produkująca drony firma jest finalistą Żabka Future Lab, jednego z programów akceleracyjnych prowadzonych przez Grupę Żabka. Dostawy dronem stają się coraz bardziej realne dzięki nowoczesnym zastosowaniom technologicznym, co pozwala zwiększyć im zasięg czy obciążenie.

Dostarczenie zakupów przez drony to rewolucyjny pomysł, który może posłużyć do ulepszenia procesu ostatniej mili. Nasza akcja to nie tylko promocja Żabki Jush, ale również testowanie przez nas nowych rozwiązań. Rozwój technologii oraz coraz większe możliwości współczesnych dronów mogą spowodować, że już niedługo takie dostawy będą coraz częściej spotykane – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce.

Akcja przeprowadzona przez Żabkę Jush ma między innymi na celu promocję usługi wśród osób szukających nowych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie. Cała operacja była wspierana w mediach społecznościowych przez influencera Mikołaja Roznerskiego. To właśnie on dokonał premierowego zamówienia dronem.

Jesteśmy dumni ze współpracy z Żabką Jush. To kolejny test dronów w logistyce realizowany przez naszą Grupę, jednocześnie pierwsze dla sektora q-commerce. Bezzałogowce są świetnym narzędziem do transformacji procesów i całych sektorów. To właśnie wyznaczanie nowych horyzontów zastosowania dronów jest główną ideą przyświecającą nam w codziennej pracy - mówi Joanna Rutkowska, Dyrektor ds. Publicznych i Operacyjnych, Farada Group.

Innowacyjne rozwiązania w Żabce Jush

Dostawa dronem to niejedyne innowacyjne rozwiązanie przetestowane ostatnio przez Żabkę Jush. Na początku czerwca aplikacja ruszyła z aktywacją konsumencką, która została oparta na klasycznym schemacie „poszukiwania skarbów”. Pod postacią kodów QR i różnych haseł zostały ukryte zniżki, dzięki którym użytkownicy zapłacą mniej za zakupy w usłudze. Każdy z nich to inny kupon promocyjny. Znaleźć można je w całej Warszawie, Gdańsku i Krakowie, gdzie zostały rozsiane po billboardach, citylightach i plakatach. Dodatkowo odszukać będzie można je w mediach społecznościowych aplikacji, a także w promocyjnych materiałach wykorzystywanych w internecie. Akcji towarzyszy także rozszerzenie dostaw w plener na wszystkie miasta znajdujące się w zasięgu działania aplikacji.

