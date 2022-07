Żabka: Kontrola UOKiK to rutynowe badanie rynku

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 07-07-2022, 09:36

Prezes UOKiK sprawdza przejawy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Zwrócił się w tej sprawie m.in. do firmy Żabka Polska. - Deklarujemy pełną współpracę z urzędem - informuje sieć handlowa.

Żabka deklaruje pełną współpracę z UOKiK /fot. Shutterstock

UOKiK sprawdzi firmę Żabka Polska

Prezes UOKiK prowadzi obecnie badanie rynku, w którym sprawdza m.in. czy warunki usług świadczonych przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno spożywczych mogą stanowić przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Sprawdzane usługi polegają na wykonywaniu na rzecz dostawcy rozmaitych świadczeń związanych ze sprzedażą towarów, np. z zakresu marketingu czy logistyki. Sieć pobiera w zamian za nie różnego rodzaju opłaty okołosprzedażowe. Prezes UOKiK poinformował, że sprawdzi też praktyki m.in. sieci handlowej Żabka Polska.

Żabka o zarzutach UOKiK

Zapytaliśmy o tę kontrolę firmę Żabka Polska. - Potwierdzamy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się do nas z pytaniami dotyczącymi współpracy z dostawcami produktów rolnych i spożywczych - informuje naszą redakcję Żabka Polska.

- Pytania nie dotyczą transportu produktów z magazynów do sklepów, a skupiają się na obszarze usług audytów jakościowych nabywanych od dostawców produktów oraz marketingu i jest to rutynowe badanie rynku, w celu doprecyzowania interesujących UOKIK zagadnień. Deklarujemy pełną współpracę z Urzędem oraz wyjaśnienie wskazanych zagadnień za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi - tłumaczy sieć handlowa.

Żabka podkreśla, że przywiązuje ogromną wagę do bycia rzetelnym i wiarygodnym partnerem biznesowym, umożliwiającym rozwój gospodarczy swoim dostawcom, a jej współpraca z nimi oparta jest na zasadach partnerskich, przy zachowaniu równości stron oraz w zgodzie z przepisami prawa i zawartymi umowami.

Żabka: dostawcy nas doceniają

- Wdrożyliśmy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, w którym jasno określamy zasady współpracy z naszą firmą oraz wskazujemy kanały zgłaszania wszelkich naruszeń i przedstawione mechanizmy ich rozpatrywania. W wielu aspektach Żabka jest najlepiej ocenianą przez dostawców siecią w Polsce - informuje spółka.

- W 2022 roku po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę „Retailer of the Year 2021" w kategorii sklepy małego formatu. Jest to jedyne wyróżnienie na polskim rynku przyznawane sieciom detalicznym i hurtowym przez ich dostawców. Przyznanie tej nagrody wielokrotnie jednej sieci stanowi najlepsze świadectwo solidnego partnerstwa i rzetelnej współpracy naszej sieci z producentami FMCG, w tym dostawcami produktów rolno-spożywczych. Dodatkowo w badaniu NFS firmy badawczej Advantage przeprowadzonym w tym roku wśród dostawców uzyskaliśmy najwyższy wynik spośród ponad 20 sieci handlowych w Polsce - podsumowuje sieć handlowa.