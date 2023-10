W październiku 2023 r. Żabka obchodzi 25-lecie obecności na rynku. Z tej okazji sieć przypomina swoją historię oraz rusza z kampanią informacyjno-wizerunkową poświęconą franczyzie pt. „Masz to jak… w Żabce!”.

Żabka ma 25 lat. Pozyskuje nowych franczyzobiorców i opowiada o swojej historii. Fot. shutterstock

Sklepy Żabka działają w Polsce od 25 lat. Z tej okazji sieć handlowa rusza z kampanią informacyjno-wizerunkową.

Swoje lokalne biznesy pod szyldem Żabka prowadzi w całej Polsce ponad 8600 przedsiębiorców.

Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się trzy nowe placówki, których otwarcie sieć planuje do końca 2023 roku.

Żabka rusza z nową kampanią informacyjno-wizerunkową

Pomimo zmieniającej się sytuacji rynkowej i pojawiających się wyzwań, swoje lokalne biznesy pod szyldem Żabka Polska prowadzi w cały kraju już ponad 8600 przedsiębiorców. Kampania „Masz to jak... w Żabce!” zwraca uwagę na doświadczenie sieci i wsparcie oferowane franczyzobiorcom od początku współpracy.

Mottu „Masz to jak... w Żabce!”, które parafrazuje - oznaczającą trwałość i stabilność - frazę „masz to jak w banku”, będą towarzyszyć hasła nawiązujące do działalności sieci i wsparcia franczyzobiorców. Wśród nich pojawią się m.in.: „Własny biznes z doświadczonym partnerem”, „Sprawdzona lokalizacja na sklep?”, „Szkolenia i wsparcie biznesu?” czy „Znana marka i klienci od pierwszego dnia”.

Kampania Żabki w nowej odsłonie obejmie nośniki zewnętrzne (np. outdoor), komunikację w Internecie, w tym działania reklamowe oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YT). W ramach projektu zaplanowane zostały dodatkowe działania, w tym m.in. seria wywiadów z franczyzobiorcami, które opublikowane zostaną w formie artykułów, podcastów oraz materiałów video m.in. na YouTube oraz w aplikacjach do słuchania podcastów.

Za przygotowanie idei kreatywnej i aktywności w social mediach odpowiadała agencja Garden of Words. Nad koncepcją i spójnością artystyczną czuwała Zuzanna Dąbrowska, Art Director. Za zakup mediów i plan realizacji strategii odpowiadał dom mediowy Spark Foundry Polska we współpracy z komórką specjalistyczną Performics. Produkcję spotu, podcastów i sesji foto zrealizował dom produkcyjny 8image. Materiały w nowej odsłonie będą dostępne w kanałach online, na terenie placówek Żabka, jak również na nośnikach zewnętrznych, takich jak bilbordy czy citylight.

Żabka - historia rozwoju sieci

Pierwszy sklep z charakterystycznym rysunkiem płaza na żółtym tle w logo został otwarty 14 października 1998 r. w Swarzędzu pod Poznaniem. Żabka zaczęła się rozwijać, a w nowe milenium wkroczyła, otwierając pierwsze Centrum Logistyczne w Plewiskach. Dzięki tej inwestycji rozwój sieci przyspieszył – niecałe trzy lata później z Żabką współpracowało 1 000 franczyzobiorców, prowadzących 1 000 placówek. W 2005 r. sieć uruchomiła pierwsze usługi – w „Zielonym okienku” klienci mogli opłacać rachunki, otrzymali również możliwość płatności kartą za zakupy. To właśnie „Zielone okienko” szeroko komunikowano w pierwszej kampanii telewizyjnej Żabki, która pojawia się w mediach w 2006 r.

W 2010 r. Żabka posiadała ponad 2 350 placówek. Dwa lata później w sklepach pojawiła się strefa gastronomiczna Żabka Café, a wraz z nią do oferty trafił hot dog oraz kawa na wynos.

W 2016 r. sieć Żabka liczyła ok. 4 500 placówek. Zamierzając poszerzać ofertę artykułów spożywczych typu convenience, sieć rozpoczęła transformację formatu – zmienił się układ sklepów, ich wystrój, pojawiło się innowacyjne wyposażenie, nowe produkty, usługi oraz nowy logotyp.

W 2017 r. Żabka zmieniła właściciela – spółkę przejął Fundusz CVC Capital Partners. W tym czasie sieć otwierała ok. 500 sklepów rocznie i inwestowała w nowe technologie. Trzy lata później, w 2019 r., powstała aplikacja mobilna sieci – Żappka. W ciągu dwóch miesięcy od premiery, Żappka stała się jedną z najczęściej pobieranych darmowych aplikacji w Polsce. W tym samym czasie powstała także aplikacja Cyberstore, czyli cyfrowe wsparcie dla franczyzobiorców w prowadzeniu sklepu.

Grupa Żabka - 1000 sklepów rocznie

Kolejne lata to dla Żabki okres rozwoju – sieć otwiera ponad 1 000 sklepów rocznie i inwestuje w rozwiązania, które zmieniają doświadczenie zakupowe klientów oraz efektywność współpracy z franczyzobiorcami. W 2021 r. powstała Grupa Żabka, a dzięki dołączeniu do Grupy spółek Maczfit, Dietly, Żabka Jush i delio, sieć weszła w różne obszary cyfrowe.

Żabka Polska - nowości

Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się trzy nowe placówki, których otwarcie sieć planuje jeszcze w 2023 roku. Będą to:

- placówka nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu, w której zastosowano technologie zapewniające doświadczenia zakupowe klientom, wspomagające pracę franczyzobiorcy i sprzedawców oraz pozwalające ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. W sklepie tym znajdzie się m.in. Nano rozwiązanie – robot Robbie, który będzie serwował hot dogi;

- Sklep hybrydowy w Warszawie przy ul. Wolskiej 64a, łączący tradycyjną placówkę z autonomiczną Żabką Nano;

- Żabka Drive w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d, w której kierowcy – bez wysiadania z auta – będą mogli zrobić szybkie zakupy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl