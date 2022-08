Żabka ma już 8500 sklepów. W pół roku sieć otworzyła 577 placówek

Autor: AK

Data: 03-08-2022, 10:33

Żabka liczy już ponad 8 500 sklepów. W pierwszym półroczu 2022 roku sieć otworzyła 577 placówek, w istotny sposób przyczyniając się do rozwoju mikro- i małej przedsiębiorczości. Aktualnie z Żabką współpracuje ponad 7 200 franczyzobiorców.

Mateusz Karcz, franczyzobiorca Żabki numer 8500/ fot. mat. prasowe

- Kontynuujemy nasz rozwój – nie tylko otwieramy kolejne placówki, ale też inwestujemy w nowe formaty sklepów, doskonalimy ofertę franczyzową oraz innowacyjne rozwiązania. Nasza sieć liczy już ponad 8500 sklepów, a nowe placówki uruchamiamy w miejscach, które pozwalają nam być jak najbliżej klientów. W portfolio mamy różne typy sklepów: w biurowcach, punktach tranzytowych, lokalizacjach trafficowych czy na stacji benzynowej. Jednocześnie realizujemy szereg projektów, wpisujących się w naszą Strategię Odpowiedzialności, której jednym z głównych obszarów jest podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z nami – mówi Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Sklep numer 8500 w Boguchwałowicach

Żabka otwiera swoje placówki nie tylko w aglomeracjach i dużych miastach, ale też w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W wielu z nich wcześniej nie było Żabki – tak, jak w Boguchwałowicach (woj. śląskie), gdzie zlokalizowany jest 8500 sklep. Boguchwałowice to wieś nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, oddalona ok. 35 km od Katowic. Mieszkają tu 752 osoby, co oznacza, że aktualnie jest to najmniejsza miejscowość, w której uruchomiono sklep sieci Żabka. Franczyzobiorca Mateusz Karcz jest zadowolony z takiej lokalizacji punktu.

- Sklep prowadzony w najmniejszej jak dotąd miejscowości w Polsce to dla mnie ogromne wyzwanie, ale jeszcze większa szansa. Pochodzę z małej miejscowości i doceniam wielki potencjał tego typu miejsc, zwłaszcza w kontekście prowadzenia sklepu. Niewielka miejscowość to zaufani i stali klienci, którzy budują lokalną społeczność. Z drugiej strony mój sklep położony jest przy dość ruchliwej trasie, drodze przelotowej pomiędzy ważnymi miastami województwa, w bliskiej odległości od popularnego zalewu. W tym upatruję dużą szansę na powodzenie mojej Żabki i liczne odwiedziny klientów i turystów – przyznaje Mateusz Karcz.

Nowe formaty sklepów

W portfolio Żabki są różne formaty sklepów. W pierwszej połowie tego roku Żabka zadebiutowała z automatem vendingowym w jednym z prywatnych szpitali w Warszawie, a także zaprezentowała zupełnie nowy koncept – wyspę handlową dla galerii handlowych. Jak co roku, sieć otworzyła także sklepy sezonowe – w czasie wakacji działa 90 placówek w miejscowościach turystycznych. W Polskę ruszyły również mobilne Żabki, które pojawią się m.in. na koncertach Męskiego Grania w 8 miastach Polski.

Uzupełnieniem oferty sieci są bezobsługowe sklepy autonomiczne – aktualnie działa już 50 Żabek Nano, czyli innowacyjnych placówek wspieranych przez sztuczną inteligencję, co czyni Grupę Żabka największą w Europie siecią sklepów autonomicznych.