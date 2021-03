Żabka może przejmować producentów przekąsek i napojów

8 marca 2021 roku Żabka Polska ogłosiła przejęcie firmy Maczfit. Żabka zostanie większościowym udziałowcem firmy, ze wsparciem Macieja Lubiaka - twórcy Maczfitu - w roli prezesa.

Tomasz Stamirowski przyznaje, że transakcja nie była dla niego zaskoczeniem.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Maczfit był w regularnym procesie poszukiwania inwestora od września 2020 roku. Z kolei Żabka w lutym ogłosiła zmiany organizacyjne i utworzenie Żabka Future - odpowiedzialnej między innymi za wyszukiwanie nowych biznesów - dodaje.

W ocenie naszego rozmówcy z perspektywy Żabki to krok do w kierunku dalszej dywersyfikacji i rozwoju w rynku convenience.

- Po udanej ekspansji rynkowej mierzonej ilością sklepów, Żabka realizuje strategię wzrostu wartości przez optymalizowanie marży. Jednocześnie poprzez wykorzystanie bazy klientów firmy Maczfit, na pewno jest to dla Żabki krok w rozwoju kanału D2C (Direct to Customer), który będzie zdobywał coraz większą popularność. Z kolei dla Maczfitu to dotarcie do szerszego grona klientów, lepsze zaplecze finansowe i nowy kanał dystrybucji, choć w wypadku tej firmy o transakcji decydowały warunki oferty dla sprzedającego pakiet głównego właściciela - dodaje.

Rynek cateringu w Polsce - nie wszyscy stracili

Stamirowski zauważa, że rynek cateringu jest bardzo różnorodną kategorią rynku spożywczego.

- Dotyczy zarówno zbiorowego żywienia w szkołach, urzędach, fabrykach oraz biurach. Te segmenty na pewno zostały mocno dotknięte przez kolejne obostrzenia i restrykcje wynikający z przyjętej strategii walki z Covid-19. Maczfit jest liderem w specyficznym obszarze cateringu, jakim jest tzw. dieta pudełkowa. Praca i nauka z domu, ograniczenia w możliwości korzystania z ofert restauracji przełożyły się z pewnością na większe zainteresowanie tym obszarem i spółka, w odróżnieniu do innych firm z branży cateringowej, jest raczej beneficjentem niż ofiarą pandemii - mówi.