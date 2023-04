- Jaki jest fenomen sklepów Żabka? Oszczędzamy czas naszych klientów. To bardzo proste - mówił.

Konsument zawsze był świadomy, ale obecnie inne czynniki zaczęły kształtować jego wybory. Co się zmieniło? Przede wszystkim łatwy dostęp do dużej ilości danych. Konsument kieruje się jakością, ceną, ale i bliskością sklepu. Dziś kiedy wszyscy mówią o cenie, my mówimy że uwalniamy czas. Owszem pieniądze są ważne, ale jest jedna wartość nadrzędna. Jaki jest fenomen sklepów Żabka? Oszczędzamy czas naszych klientów. To bardzo proste. Średni czas robienia zakupów w naszych sklepach liczony od momentu wejścia do wyjścia to poniżej 100 sekund - mówił Adam Manikowski.