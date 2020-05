Żabka na EEC Online: Firmy handlowe muszą być elastyczne i pozbyć się swoich „kotwic”

- Mamy już 65 dzień epidemii koronawirusa w Polsce. Mówi się, że pandemia wpłynie in minus na światową gospodarkę na około 10-15 proc. To więcej niż w czasach wielkiego kryzysu w latach 20-tych XX wieku. To oznacza, że kryzys ma ogromny wpływ na nas wszystkich, dotyka wszystkie kraje i każdą branżę, wszystkich ludzi. Musimy się przygotować także na to, że będą zachodzić znaczące zmiany w zachowaniach klientów – mówił Tomasz Suchański podczas debaty "Nowa gospodarka, nowy świat", która odbyła się 18 maja w ramach EEC Online.

Jego zdaniem, największe problemy będą miały firmy tam, gdzie są duże skupiska ludzi i gdzie są ograniczenia pod względem przestrzeni, na której ludzie mogą przebywać. – Tam biznesy będą musiały znaleźć nową formułę swego funkcjonowania. Jak np. kina, które wirus dotknął w ogromnym stopniu - wiele z nich musiało przenieść się do sieci na platformy takie jak Netflix. Każdy biznes musi teraz przeformułować swoje funkcjonowanie. Spojrzeć na bazę klientów, którą obsługuje i zastanowić się, jak ta sytuacja zmieni ich zachowania. To dotyczy także naszych firm – mówił prezes Żabka Polska.

- Kończy się już etap walki „romantycznej”, gdzie chodziło o podstawowe zabezpieczenie przed koronawirusem w życiu codziennym (maseczki, płyny do dezynfekcji, wsparcie szpitali przez firmy). Dziś przechodzimy z koronawirusem do względnej normalności i zastanawiamy się jak przeciwdziałać ekonomicznym skutkom wirusa w przedsiębiorstwach. To wymaga od nas zupełnie innego spojrzenia na biznes. Kluczowym słowem dla biznesu jest teraz elastyczność. Firmy muszą pozbyć się wszelkich „kotwic” i przestawić się z celów długookresowych na krótkookresowe - dodał.

Druga sprawa to transformacja cyfrowa. - Koronawirus spowoduje, że procesy, które wcześniej były rozłożone na lata, znacząco przyspieszą i będzie to kwestia miesięcy o ile nie tygodni: e-commerce, click&collect, home delivery – towszystko co branża spożywcza zaczyna już wdrażać i znacząco przyspiesza te działania – mówił Tomasz Suchański.

- Trzecia rzecz bardzo istotna to społeczna odpowiedzialność biznesu. Jeśli do tej pory ktoś o tym nie myślał, to taraz jest to słowo – klucz. Trzeba zastanowić się, jaką odpowiedzialność ma biznes w stosunku do społeczeństwa i kraju w którym funkcjonuje? - podsumowuje na EEC Online Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska.

