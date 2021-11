Żabka na FRSiH: Naszą obsesją jest bycie najbliżej klienta

Żabka notuje dwucyfrowe wzrosty, zarówno w tym jak i ubiegłym roku. Żabka adaptuje się świetnie do lokalizacji. Naszą obsesją jest bycie najbliżej klienta, bo to jest esencja convinience - powiedział Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju handlu Żabka Polska na debacie podczas FRSiH 2021.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 09-11-2021, 12:56

Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju handlu Żabka Polska na debacie podczas FRSiH 2021

- Adaptacja i dostosowanie się do lokalnych warunków faktycznie wymaga wielu formatów. Mamy 7600 sklepów, mamy także ponad 70 sklepów sezonowych. Tam jest podstawowy asortyment, którego klienci potrzebują na wakacjach czy będąc w ruchu. Kolejny nasz format, to Żabki mobilne, to postawienie się z linii food trucków, ale to nie są samochody, lecz kontenery, w których mamy ofertę - tam jest zupełnie inna oferta głównie gastronomiczna - tak wprowadzamy klienta w nowe kategorie, tam testujemy i rozszerzamy ofertę gastronomiczną - powiedział Jerzy Roguski z Żabka Polska.

Żabka stawia na szybkość i wygodę

- Kolejny nasz format to sklepy autonomiczne, gdzie głównym czynnikiem jest dostępność 24 godziny na dobę - zapewniamy swobodę, bezpieczeństwo i posterunkowość - stawiamy je tam, gdzie normalna Żabka by się nie zmieściła - mówi Jerzy Roguski.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Mamy także nowy projekt e-commercowy, w ramach projektu Żabka Future - to start-up light e-commerce. Mamy już projekt dostawy w 15 minut. Coraz więcej konsumentów, zwłaszcza młodych chce wygody i szybkości, więc właśnie w to weszliśmy - dodał.