Żabka Nano ma już 50 lokalizacji. Gdzie się znajdują?

Autor: AW

Data: 04-07-2022, 15:15

Jako Żabka Nano działa już 50 placówek autonomicznych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Pięćdziesiąta lokalizacja została otwarta w warszawskiej Fabryce Norblina.

Żabka Nano ma już 50 lokalizacji. Gdzie się znajdują? fot. za YouTube

Żabka Nano to już 50 sklepów

Grupa Żabka to obecnie największa w Europie sieć sklepów autonomicznych. Ten innowacyjny koncept, pozwalający na szybkie zakupy bez kasjerów, kolejek i gotówki, jest precyzyjnie dostosowany do charakteru lokalizacji oraz profilu klientów. Propozycja ta idealnie wpisuje się w klimat wielofunkcyjnego kompleksu Fabryki Norblina, gdzie wśród historycznej zabudowy znaleźć można nie tylko nowoczesną architekturę, ale też innowacyjne usługi i rozwiązania. Cieszymy się, że 50. Żabka Nano została otwarta dla klientów właśnie w tym miejscu Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future

Żabka Nano w Fabryce Norblina

Fabryka Norblina to wielofunkcyjny kompleks w sercu warszawskiej Woli. Po wieloletnim procesie rewitalizacji dawnych zakładów dawnego przedsiębiorstwa Norblin, Bracia Buch i T. Werner, przeprowadzonej przez Grupę Capital Park, ponownie otworzył się na miasto, zachwycając historyczną zabudową, w którą wkomponowana została nowoczesna architektura.

Fabryka Norblina to obecnie ponad 65 tys. mkw. całkowitej powierzchni, z czego 41 tys. mkw. stanowią nowoczesne biura klasy A+, a 24 tys. mkw. zaadaptowane zostały na przestrzeń rozrywkową, kulturalną, gastronomiczną i handlowo-usługową.

Dla gości Fabryki Norblina dostępne są m.in.: butikowe kino KinoGram, ekologiczny targ – BioBazar, największa w stolicy strefa gastronomiczna Food Town, Piano Bar z muzyką na żywo w jednym z najstarszych budynków kompleksu, Muzeum Fabryki Norblina oraz przestrzeń immersyjna Art Box Experience. Na terenie kompleksu znajdują się także dwie historyczne uliczki – Ludwika Norblina i Teodora Wernera, które są dostępne 24 h/dobę przez siedem dni w tygodniu.

Asortyment Żabki Nano w Fabryce Norblina liczy ok. 400 produktów. Znalazły się w nim m.in. produkty marek własnych Żabki, takie jak dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.

Jak działa Żabka Nano?

Placówka Żabka Nano wykorzystuje innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do sklepu możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Przy pierwszej wizycie klient podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzeniem zakupów. Gdy będzie już w środku, wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Placówki autonomiczne Żabki powstają w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację. Projekt wpisuje się też w strategię Grupy Żabka, która zakłada realizację działań zmierzających do utrzymania neutralności klimatycznej – Żabka Nano do swej działalności wykorzystuje wyłącznie ekwiwalent zielonej energii.

Lokalizacje Żabek Nano

Obecnie działa 50 Żabek Nano, które są zlokalizowane w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Piasecznie, Plewiskach, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu. Sklepy działają w kilku formatach, takich jak samodzielne kontenerowe automaty sprzedażowe, tradycyjne punkty brick-and-mortar czy store-in-the-store.

Każdy z nich wykorzystuje technologię opracowaną w ścisłej współpracy z amerykańską firmą technologiczną AiFi.