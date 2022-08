Żabka Nano w Aeropark Business Centre. Sieć powiększa sieć autonomicznych placówek

Autor: oprac. portalspozywczy.pl

Data: 09-08-2022, 11:02

W trakcie wakacji w Aeropark Business Centre została otwarta autonomiczna Żabka Nano.

W Aeropark Business Centre została otwarta autonomiczna Żabka Nano./fot. materiały prasowe

Kolejna Żabka Nano

W sklepie Żabka Nano pracownicy i goście Aeropark Business Centre mają możliwość zrobienia samoobsługowych zakupów. Koncept jest oparty na technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania energią, bezpieczeństwa i dostępności sklepu. Sklep jest zintegrowany z aplikacją Żappka, a w środku nie ma kas ani obsługi. Do zrobienia zakupów wystarczy smartfon. Sklep jest czynny całą dobę.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przed wejściem do Żabka Nano aplikacja generuje jednorazowy, przypisany do danego punktu kod QR. Po zeskanowaniu kodu drzwi otwierają się automatycznie. Aby zrobić zakupy, wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i z nimi wyjść, a pieniądze za zakupy zostają automatycznie pobrane z konta podpiętego do aplikacji.

GTC rozwija się w kierunku cyfryzacji

Przy zawieraniu umowy, GTC, właściciela Aeropark Business Centre, reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield. Umowa podpisana z Żabką jest strategicznym ruchem GTC w kierunku rozwoju cyfryzacji i innowacyjnych rozwiązań dla najemców.

Od grudnia 2021 r. najemcy Aeroparku mogą również korzystać z aplikacji do zarządzania biurem – „Welcome GTC”, która pomaga w budowaniu lokalnej społeczności. Dzięki niej pracownicy mogą rezerwować sale konferencyjne, zamawiać posiłki z lokalnych restauracji czy skorzystać z oferty handlowej w okolicy budynku.

Aeropark Business Center to kompleks trzech biurowców klasy A – Corius, Nothus, Zephirus – zlokalizowany trzy minuty od Lotniska Chopina w Warszawie. Aeropark jest zasilany zieloną energią i spełnia kryteria ekologiczne, potwierdzone certyfikatem LEED.