W Prologis Park Chorzów uruchomiono bezobsługowy sklep Żabka Nano czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu. To kolejny element inicjatywy PARKlife™ wdrażanej w parkach Prologis.

PIERWSZA ŻABKA NANO W PROLOGIS W POLSCE/ fot. materiały prasowe

Żabka Nano jest siecią sklepów autonomicznych. W Polsce działa już niemal 60 sklepów Żabka Nano wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Żabka Nano w Prologis Park Chorzów

Żabka Nano jest największą siecią sklepów autonomicznych w Europie. W Polsce działa już niemal 60 sklepów Żabka Nano wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Obiekt na terenie Prologis Park Chorzów jest czynny całą dobę, pozwala na szybkie zakupy bez kasjerów, kolejek i gotówki. Wystarczy zbliżyć kartę płatniczą do terminala i podać swój numer telefonu lub zeskanować QR kod z aplikacji Żappka, by wejść do środka. Następnie wybrać produkty z półki, spakować i wyjść. Płatność zostanie pobrana automatycznie, a potwierdzenie wysłane w aplikacji, mejlem lub smsem.

Asortyment artykułów dostępnych w sklepie jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. W punkcie na terenie chorzowskiego parku logistycznego, znaleźć można niemal 700 różnych produktów. W każdej Żabce Nano dostępne są produkty marek własnych Żabki, m.in. przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.

- Żabka Nano to rozwiązanie wdrożone głównie z myślą o niemal 2 500 pracownikach, którzy każdego dnia przychodzą do pracy do Prologis Park Chorzów. To duże ułatwienie, by kupić jakąś przekąskę czy lunch lub zrobić zakupy przed powrotem do domu – Paweł Kowalczyk, Real Estate & Customer Experience, Senior Manager Prologis.

Stosowana w sklepach Żabka Nano innowacyjna technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję jest rozwiązaniem opartym na kamerach, wykorzystującym komputerową wizję i tzw. machine learning do rozpoznawania zdjętych z półek produktów i automatycznie finalizującym płatność po wyjściu ze sklepu. System nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu.

