Galeria Północna rozszerza swoją ofertę spożywczą. W obiekcie pojawiły się dwa nowe punkty – tradycyjna Żabka ulokowana na pasażu oraz autonomiczna Żabka Nano, która znajduje się na drugim piętrze.

Żabka Nano w kolejnej lokalizacji, fot. materiały prasowe

Żabka Nano debiutuje w Galerii Północnej

W obydwu sklepach można kupić produkty znane klientom sieci, m.in. napoje, gotowe dania, kanapki i przekąski marek własnych Żabki oraz świeżo mieloną kawę z ekspresu. Dodatkowo w tradycyjnej Żabce dostępne są ciepłe przekąski na wynos, np. hot-dog.

Żabka Nano to sklep autonomiczny łączący w sobie sprzedaż stacjonarną z cyfrowymi rozwiązaniami. System kamer, a także technologia oparta na sztucznej inteligencji, sprawiają, że kupujący mogą tu robić zakupy bez kas, skanowania towaru, kolejek i gotówki.

Aby wejść do sklepu w Północnej należy przyłożyć do terminala kartę płatniczą, którą będzie się płaciło. Przy pierwszej wizycie trzeba też podać numer telefonu, na który przyjdzie SMS z rachunkiem za zakupy. Do lokalu można też wejść skanując wygenerowany w aplikacji mobilnej Żappka kod QR.

Żabka Nano. Płatność za zakupy pobierana automatycznie

Robiąc zakupy w Żabce Nano nie trzeba skanować produktów. Wystarczy wziąć towar z półki i wyjść. Specjalny system kamer, działający w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i machine learning, rozpozna zdjęte produkty, doliczy je do rachunku kupującego, a następnie sfinalizuje transakcję w momencie, kiedy klient wyjdzie ze sklepu.

Płatność za zakupy pobierana jest automatycznie z karty, która została użyta przy wejściu do sklepu lub którą ma się podpiętą do aplikacji Żappka. Rachunek za zakupy otrzymuje się SMS-em lub poprzez aplikację Żappka.

– Dzięki temu otwarciu nie tylko umacniamy naszą ofertę spożywczą, ale przede wszystkim zyskujemy miejsce, które oferuje nowoczesne zakupy z użyciem najnowszych technologii cyfrowych, w tym AI, co podkreśla rozwój Północnej w duchu omnichannelowym. Klienci zyskują natomiast ogrom udogodnień – mówi Patrycja Bucior, specjalistka ds. przychodów dodatkowych w GTC S.A.

