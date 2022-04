Żabka Nano wchodzi do biurowców

Żabka Nano rozpoczyna współpracę z Globalworth. Pierwsze placówki w krakowskim Quattro Business Park są otwarte.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 05-04-2022, 12:08

Żabka Nano planuje rozwój w nowych lokalizacjach, fot. materiały prasowe

Żabka współpracuje z Globalworth

Żabka nawiązała współpracę ze spółką Globalworth, właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach której w 2022 r. otworzy kilka sklepów bezobsługowych Żabka Nano w największych polskich miastach. Pierwsze placówki zostały uruchomione w budynkach B i D kompleksu biurowego Quattro Business Park w Krakowie. Otwieranie Żabek Nano w przestrzeniach biurowych to kolejny krok w rozwoju największej w Europie sieci sklepów autonomicznych, która liczy już 41 placówek.

– Autonomiczny i samoobsługowy sklep Żabka Nano to propozycja dla inwestorów, którzy w swoich nieruchomościach chcą oferować najemcom nowoczesne usługi i rozwiązania. Cieszymy się, że wspólnie z Globalworth będziemy mogli rozwijać koncept Żabki Nano w nowych lokalizacjach – w biurowcach, a w niedalekiej przyszłości także w centrach handlowych – mówi Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future.

Żabka Nano w biurowcach

Quattro Business Park to kompleks biurowy obejmujący pięć budynków (A, B, C, D oraz FIVE) o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. Zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Krakowa, przy Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta.

– Nawiązaliśmy współpracę z Żabka Future dla całego naszego portfela nieruchomości w Polsce. Jesteśmy dumni, że nasze biurowce są wśród pierwszych w kraju, które zaoferują swoim użytkownikom format samoobsługowych sklepów Żabka Nano – mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management and Leasing Manager, odpowiedzialna za komercjalizację powierzchni handlowo-usługowych w biurowcach Globalworth.

Asortyment Żabek Nano w Quattro Business Park liczy ok. 400 produktów. Znalazły się w nim m.in. produkty marek własnych Żabki, takie jak dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz mielona kawa z ekspresu.

Żabki Nano w krakowskim kompleksie biurowym wykorzystują metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do nich możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Przy pierwszej wizycie klient podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzeniem zakupów. Gdy klient będzie w środku, wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w nich system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Placówki autonomiczne Żabki powstają w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację. Projekt wpisuje się też w strategię Grupy Żabka, która zakłada realizację działań zmierzających do utrzymania neutralności klimatycznej – Żabka Nano do swej działalności wykorzystuje wyłącznie ekwiwalent zielonej energii.

Obecnie działa 41 Żabek Nano, które są zlokalizowane w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Piasecznie, Plewiskach, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu.