Grupa Żabka na zaproszenie firmy Microsoft bierze udział w konferencji NRF 2023 Retail’s Big Show w Nowym Jorku – największej na świecie imprezie wystawienniczej dla firm z branży handlu detalicznego. Żabka Nano – koncept sklepu autonomicznego, który od ponad półtora roku rozwijany jest w ramach Żabki Future – zostanie zaprezentowany na stoisku firmy Microsoft. Konferencja NRF odbywa się w Nowym Jorku w dniach: 15–17 stycznia 2023 r.

Konferencja NRF Retail's Big Show to jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedstawicieli świata handlu detalicznego. Sesje z udziałem prelegentów, uzupełnione ofertą wystawienniczą tworzą platformę wymiany informacji i doświadczeń na temat najnowszych trendów wpływających na kierunki rozwoju sektora retail na świecie. W tym roku w ramach wydarzenia odbędzie się ponad 175 sesji z udziałem ponad 350 prelegentów, zaprezentuje się także ponad 800 wystawców.

Udział w tym prestiżowym wydarzeniu, jakim bez wątpienia jest NRF Retail’s Big Show, to dla nas nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość zaprezentowania Żabki jako jednej z najbardziej innowacyjnych na świecie firm z branży handlowej. Warszawa, za sprawą naszego konceptu, stała się światową stolicą sklepów autonomicznych, dlatego cieszę się, że mamy okazję zaprezentować ten projekt globalnej publiczności. Chcemy pokazać, jak tworzone przez nas we współpracy z partnerami nowoczesne technologie ułatwiają życie i uwalniają czas naszych klientów – powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future

Żabka Nano i nowoczesne technologie

Prezentowany w trakcie NRF autonomiczny sklep Żabka Nano dostępny jest dla zarejestrowanych uczestników targów od 15 do 17 stycznia br. Żabka Nano jest unikalnym w skali świata przedsięwzięciem, które jest połączeniem sklepu fizycznego z cyfrowym. Innowacyjny koncept, pozwala na szybkie zakupy bez kasjerów, kolejek i gotówki, jest precyzyjnie dostosowany do charakteru lokalizacji oraz profilu klientów. Sklepy działają w kilku formatach, takich jak: samodzielne kontenerowe automaty sprzedażowe, tradycyjne punkty brick-and-mortar czy store-in-the-store. Każdy z nich wykorzystuje technologię opracowaną w ścisłej współpracy z amerykańską firmą technologiczną AiFi i wykorzystuje platformę Microsoft Azure. Pierwszy sklep Żabka Nano powstał w czerwcu 2021 roku w Poznaniu. Obecnie Grupa Żabka zarządza największą siecią sklepów autonomicznych w Europie, która liczy ponad 50 placówek.

– Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Microsoft i Grupą Żabka na największej imprezie handlowej na świecie. Zważywszy na to, że ostatnio liczba sklepów Żabka Nano, wspieranych rozwiązaniami AiFi, przekroczyła 50, można stwierdzić, że szybko rośnie zapotrzebowanie na autonomiczną realizację transakcji w sklepach spożywczych. Jesteśmy dumni, że udowodniliśmy naszą zdolność do wdrażania sklepów autonomicznych w rekordowym tempie we współpracy z Żabką – powiedział Steve Carlin, CEO AiFi.

Żabka powiada o swoim formacie

Przedstawiciele Grupy Żabka o transformacji cyfrowej, jaka trwa w sieci od 2016 r., rozmawiali także podczas części merytorycznej wydarzenia. 15 stycznia Tomasz Blicharski opowiadał m.in. o koncepcie Żabka Nano w trakcie sesji BIG Ideas „Resilient retail. Achieve more with Microsoft Cloud for Retail”. Sesję poprowadziła Shelley Bransten, Global Corporate Vice President, Retail & Consumer Goods Industries w Microsoft.

– Technologia cyfrowa, która umożliwia korzystanie z takich doświadczeń jak autonomiczne sklepy, jest tym, co odróżnia dobrze prosperujących sprzedawców detalicznych od tych, którzy zostają w tyle – powiedziała Shelley Bransten, Global Corporate Vice President, Retail & Consumer Goods Industries w Microsoft. – Cieszymy się z tego, że we współpracy z partnerem firmy Microsoft, firmą AiFi, możemy zaprezentować pozbawione kas rozwiązanie dla sklepów Żabka Nano na targach NRF 2023 i pokazać globalnej branży detalicznej, jakie rozwiązania są dostępne dla autonomicznych sklepów dzięki udanemu wdrożeniu w Żabce.

Żabka Nano stawia na technologiczne przyspieszenie

Funkcjonowanie Żabki Nano jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, z którymi klient ma kontakt już przy wejściu do sklepu. Wstęp do wnętrza placówki jest możliwy po przyłożeniu karty płatniczej do terminala. Po wykonaniu tej czynności drzwi otwierają się automatycznie.

W sklepie klient wybiera interesujące go produkty i… wychodzi. To takie proste! Zamontowany w Żabce Nano system kamer, działający w oparciu o algorytmy i machine learning, identyfikuje zdjęte z półek produkty, nalicza odpowiednią kwotę i automatycznie finalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu karty płatniczej.

