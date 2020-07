Żabka nawiązała współpracę z Krzysztofem Hołowczycem

Sieć Żabka we współpracy z Tyskie Browary Książęce przygotowała dla swoich klientów promocję, w ramach której od 29 lipca do 4 sierpnia piwo Tyskie 0,0% przy zakupie 2 szt. dostępne jest w atrakcyjnej cenie 2,99 zł/szt. Akcji towarzyszy spot reklamowy, którego bohaterem jest ambasador kampanii „Przejdźmy na TY od Zera” - Krzysztof Hołowczyc. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych to kolejna znana postać, która wystąpiła w reklamach sieci Żabka.