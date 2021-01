Żabka nowym najemcą Atrium Kasztanowa

Nowo otwarta Żabka proponuje szeroki asortyment znanych i lubianych produktów oraz bogatą gamę szybkich i smacznych przekąsek, dań gotowych do podgrzania na miejscu, a także świeżo parzoną kawę na wynos. Oprócz zakupów kupujący będą mieli możliwość skorzystania z pakietu usług, takich jak: opłacenie rachunków, wysłanie kuponu lotto, zakup doładowań telefonów komórkowych, wypłata gotówki, czy nadanie bądź odbiór przesyłki kurierskiej.

Dla klientów odwiedzających sklep w dniu otwarcia, 10 stycznia br., przygotowano specjalne oferty promocyjne – czeka na nich darmowa degustacja przekąsek na raz tzw. „Hapsów” oraz aromatyczna, ciepła kawa za 1zł z aplikacją mobilną żappka.

Żabka mieści się na parterze, tuż przy wejściu bocznym do Atrium Kasztanowa. Lokal posiada dwa odrębne wejścia - bezpośrednio przez centrum handlowe oraz z zewnątrz obiektu. Sklep otwarty będzie przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 6.00-23.00.

– Cieszymy się, że do grona najemców Atrium Kasztanowa dołącza Żabka, w której klienci będą mogli zrobić szybkie zakupy po drodze do pracy lub przekąsić coś ciepłego w ciągu dnia. Zróżnicowana i szeroka oferta z pewnością zadowoli mieszkańców Piły, długie godziny otwarcia i dwa odrębne wejścia to dodatkowe atuty sklepu – mówi Gregory Pertus, dyrektor Atrium Kasztanowa.