Tworząc marki własne, nie zaczynamy od myślenia o konkretnych produktach, lecz od analizy potrzeb i zwyczajów konsumentów - informuje Żabka Polska.

Żabka: Marki własne umożliwiają demokratyzację trendów żywieniowych, fot. mat. prasowe.

Rosnące ceny żywności skłaniają część konsumentów do sięgania po marki własne, które zazwyczaj są tańszą alternatywą wobec marek producenckich.

Udział „private labels” w całościowym koszyku zakupowym systematycznie rośnie i stanowi już ponad 20% sprzedaży – wynika z opracowania "Private Brands Mini Report".

Aktualnie w portfolio Żabki znaleźć można kilkaset produktów dostępnych w ramach 14 marek własnych.

Żabka posiada 14 marek własnych

- Posiadanie marek własnych umożliwia nam demokratyzację trendów żywieniowych, czyli dawanie szerokiemu gronu klientów dostępu do produktów, do niedawna zarezerwowanych dla dużych miast czy nielicznych segmentów, takich jak np. w 100% roślinna marka własna Plant Hunter​ - informuje nas Żabka Polska.

Aktualnie w portfolio Żabki znaleźć można kilkaset produktów dostępnych w ramach 14 marek własnych. Największy udział marki własne mają w kategoriach dań gotowych, np. oferta Szamamm i Dobra Karma oraz szybkich przekąsek, m.in. kanapek Tomcio Paluch, płynnych przekąsek Foodini czy soków i napojów Wycisk.

- Jeśli dodamy do tego naszą ofertę gastronomiczną, otrzymamy około 350 produktów dostępnych tylko w naszej sieci - informuje Żabka Polska.

Żabka: sprzedaliśmy około 74 mln hot dogów

- W czołówce naszych marek własnych jest hot dog. W 2022 roku sprzedaliśmy w około 74 mln hot dogów, a w najlepszym sprzedażowo dniu – ok. 370 tys. Średnio sprzedajemy trzy hot dogi na sekundę. Klienci najchętniej sięgają po nie w godzinach lunchowych. Proponujemy także limitowane edycje, takie jak Black Dog, czyli czarna wersja przygotowana z okazji Black Friday, czy Love Dog, czyli różowy hot dog w ofercie walentynkowej. Rocznie nasi klienci kupują też ok. 24 mln kubków kawy - podaje sieć handlowa.

Marki własne: nowe ścieżki żywieniowe

- Tworząc marki własne, nie zaczynamy od myślenia o konkretnych produktach, lecz od analizy potrzeb i zwyczajów konsumentów. Kluczowe są także trendy, które wytyczają nowe ścieżki żywieniowe i standardy jakościowe, które bierzemy pod uwagę, tworząc koncepcje naszych marek własnych. Dzięki przygotowanym strategiom, marki są pozycjonowane precyzyjnie do określonych grup klientów, którzy np. szukają lunchu do pracy czy przekąski do spożycia w drodze - informuje Żabka.

- Dwa trendy traktujemy jako kluczowe. Pierwszym jest ekologia, a dokładnie odpowiedzialność za wpływ naszych marek na środowisko. Napoje naszych marek własnych oferujemy w butelkach z materiałów pochodzących w 100% z recyclingu, a z opakowań innych produktów eliminujemy zbędne dodatki. Drugim jest zrównoważone żywienie. Wiedząc, że nasi klienci coraz częściej jedzą poza domem, chcemy oferować im pełnowartościowe produkty, po które mogą sięgać regularnie. W ramach przyjętej Strategii Odpowiedzialności zobowiązaliśmy się także podwoić sprzedaż zdrowych i zrównoważonych produktów marki własnej do 2025 roku - tłumaczy sieć.

Żabka: wykorzystujemy pionierskie technologie

- W naszej ofercie można kupić posiłki na cały dzień - od kanapki na śniadanie, przez obiad, aż po płynne przekąski owocowe. Dbamy o skład produktów marek własnych, by nie zawierały konserwantów i oleju palmowego. Tworząc marki własne, wykorzystujemy technologie, takie jak HPP w markach S!, Wycisk, Foodini, które zapewniają zachowanie wartości odżywczych bez pasteryzacji - podsumowuje Żabka Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl