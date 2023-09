Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych sieci Żabka, w rozmowie z onet.pl zaznaczył, że sieć jest absolutnie gotowa na dialog ze Stowarzyszeniem Ajentów i Franczyzobiorców. Jak dodał, Żabka jako jedna z pierwszych podpisała Kodeks Dobrych Praktyk Franczyzowych.

Dyrektor ds. operacyjnych sieci Żabka opowiedział podczas wywiadu również o mechanizmach pomocy dla franczyzobiorców, przypomniał w jaki sposób działa model franczyzowy, a także zabrał głos w sprawie franczyzobiorców sieci.

- Współpracuje z nami ponad osiem i pół tysiąca franczyzobiorców. To niezwykle ambitni i przedsiębiorczy ludzie — osoby, które we współpracy z Żabką chcą prowadzić swój własny biznes. A zatem nasi franczyzobiorcy podobnie jak inni indywidualni przedsiębiorcy w Polsce pracują na własny rachunek. Z jednej strony podjęli się współpracy z Żabką, ale z drugiej strony zdecydowali się na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Kijewski, oprócz obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, przypomniał również o przywilejach, jakie otrzymują franczyzobiorcy, takich jak m.in. dostarczenie konkretnych rozwiązań, zatowarowanie, wyremontowanie i wyposażenie sklepu, a także przekazanie know-how sieci.

Dyrektor ds. operacyjnych sieci Żabka poinformował również, że w kontekście wyzwań, jakie stoją przed siecią, funkcjonuje w jej ramach Rada Franczyzobiorców, czyli reprezentacja franczyzobiorców z całej Polski. To grupa ponad dwudziestu osób, które jak dodał Kijewski, poszukują najlepszych rozwiązań i przeprowadzają okresowe badanie satysfakcji franczyzobiorców.

- Przynajmniej trzy razy w roku pytamy naszych franczyzobiorców o poziom ogólnej satysfakcji, ale jednocześnie dopytujemy o to, które obszary ewentualnie wymagają poprawy. Czy to jest logistyka, czy to jest współpraca z partnerem do spraw sprzedaży, czy to jest kwestia systemu rozliczeń.