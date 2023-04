Działania Grupy Żabka mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki – w 2022 r. całkowita kwota wartości dodanej wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców wyniosła aż 7 mld zł, to o 31% więcej niż w 2021 r.

Wygodnie i odpowiedzialnie. Grupa Żabka podsumowuje realizację Strategii Odpowiedzialności za 2022 rok

Podsumowanie działań podjętych przez Grupę Żabka znaleźć można w opublikowanym właśnie, piątym już Raporcie Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. Publikacja zawiera wiele przykładów, które ilustrują podjęte przez Grupę działania w 2022 roku. Raport zaprezentowano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Grupa Żabka - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo

Żabka obejmuje ponad 9000 sklepów, prowadzonych przez ponad 8000 franczyzobiorców. Żabka to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych – licząca ok. 50 Żabek Nano. W skład Grupy wchodzą także Maczfit, Dietly, delio i Żabka Jush. Zakres i skala działalności Grupy Żabka oraz franczyzobiorców ma istotny wpływ na polską gospodarkę, co obrazuje kwota wartości dodanej (VA), która za 2022 r. wyniosła 7 mld zł (w porównaniu do 5,3 mld zł w 2021 r.). Liczba ta równa się kwocie, która wystarczyłaby na sfinansowanie remontu ok. 12 700 km dróg krajowych.

Grupa Żabka i współpracujący z nią franczyzobiorcy wpływają także na rynek pracy, utrzymując w ub. r. ponad 56 400 miejsc pracy – to o 24% więcej niż w 2021 r. (45 400) i aż o 55% więcej niż w 2020 r. (36 500). Ten pozytywny wpływ w obszarze zatrudnienia jest odczuwalny we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Łączna liczba miejsc pracy utrzymana w ub. roku jest w przybliżeniu równa łącznej liczbie mieszkańców Swarzędza i Jarocina (województwo wielkopolskie).

Żabka - marki własne promujące zrównoważony styl życia

W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, takim jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych oraz produktów markowych oznaczonych certyfikatem RSPO, Żabka osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. sieć na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia i zidentyfikowała cztery aspekty, na których chce się skupić w najbliższych latach. Nowe założenia obejmują promowanie produktów, które uzyskały wysoką ocenę Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE.

W 2022 r. znaczącym krokiem naprzód, mającym na celu pomoc klientom w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych, było także oznaczenie 100% produktów marki własnej systemem Nutri-Score. Blisko połowa (45%) produktów marki własnej Żabki otrzymała wysoką ocenę i ten odsetek wciąż się zwiększa. Dodatkowo żółte wersje dań gotowych marki własnej Szamamm zapewniają aż 2/5 sugerowanej do spożycia dziennej dawki warzyw.

Żabka - współpraca z miastami

Żabka nie tylko wspiera lokalną przedsiębiorczość, ale także nawiązuje współpracę z miastami. W ramach projektu „Zielona Odnowa”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz, mieszkańcy mogą oddawać jednorazowe opakowania po napojach we wszystkich sklepach Żabka, których jest ponad 120 na terenie miasta. Zebrany surowiec służy do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej odpadów trafia na wysypiska. Celem tego pilotażowego projektu jest także budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie w nich nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak aktualnie zwraca się butelki szklane. To miedzy innymi dzięki tego typu inicjatywom w 2022 r. Żabka osiągnęła neutralność plastikową dla produktów marek własnych. Jednocześnie sieć jest już bardzo blisko realizacji innego celu – do końca 2025 r. chce, by 100% opakowań marek własnych pochodziło i nadawało się do recyklingu. W 2022 r. ten cel firma osiągnęła już w 94%.

Sklep Żabka Eko Smart

W 2022 r. w Poznaniu Żabka otworzyła swój pierwszy sklep Eko Smart, będący laboratorium innowacyjnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, wzbogaconych o rozwiązania ułatwiające pracę franczyzobiorcom i ich pracownikom. W Żabce Eko Smart zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji bazujących na ogniwach perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały wyświetlacze cenowe, tzw. cenówki, oraz żaluzje produkujące energię elektryczną. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej.

Żabka - angażujące miejsce pracy

Grupa Żabka jest też jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc pracy na świecie – według badania Instytutu Gallupa znalazła się wśród 23% najlepszych firm na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Dynamiczny rozwój firmy i ekspansja na dużą skalę jest niemożliwa bez zaangażowanych zespołów i silnych osób liderskich, dlatego ciągłe podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników to jeden z celów strategicznych firmy.

Radar Trendów Żabki

- Analizując wybrane trendy, które będą kształtować nasz świat w nadchodzących latach, znajdujemy powody do optymizmu, którego źródłem są działania w obszarze ESG, będące motorem pozytywnych zmian. Kluczem do postępu jest niedopuszczenie do spowolnienia podejmowanych przedsięwzięć w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będzie to możliwe, o ile wszyscy połączymy siły i będziemy działać razem, kierując się poczuciem wspólnego dobra - czytamy w raporcie ESG Grupy Żabka.

Radar Trendów powstał na bazie raportu o trendach wpływających na Strategię Odpowiedzialności, który opracowano wspólnie z infuture institute.

71 trendów określonych w raporcie przez Grupę Żabka:

1. Social commerce

2. Hiperpersonalizacja

3. Lokalne sklepy

4. Shop and go

5. Click and connect

6. Subskrypcje

7. Nootropy

8. Wsparcie snu

9. Zdrowie poznawcze

10. Miejskie touchpointy

11. Mikroformat

12. Implementacja AI

13. Kryzys surowcowy

14. Utrata bioróżnorodności

15. Przerwane łańcuchy dostaw

16. Migracje

17. Czysta energia

18. Transport autonomiczny

19. Świadomy Konsumpcjonizm

20. Gospodarka obiegu zamkniętego

21. Smart życie

22. Neoplastik

23. Redefinicja odpadów

24. Srebrne tsunami

25. Wpływ Gen Z

26. Urbanizacja i

suburbanizacja

27. Umocnienie kobiet

28. Osamotnienie

29. Klientocentryzm

30. Długowieczność

31. Wielopokoleniowe miasto

32. Plemienność

33. Przyszłość pracy

34. Samowystarczalność

35. Hiperlokalność

36. Gospodarka 5.0

37. Wojna wpływów

38. Polaryzacja

39. Lokalna współpraca

40. Wielozmysłowość

41. Markowe odkrywanie

42. Multifunkcjonalne

przestrzenie

43. Smart retail

44. Gospodarka domowa

45. Grywalizacja

46. Zdrowe psychiczne

47. Dobrostan miasta

48. Cyfrowe zdrowie

49. Probiotyki & prebiotyki

50. Spersonalizowane zdrowie

51. Codzienna odporność

52. Produkty roślinne

53. Zrównoważona komunikacja

54. Antynauka

55. Sprzeciw technologiczny

56. Poszukiwanie wartości

57. Prywatność

58. Sklepy doświadczeń

59. Re-lokalizacja

60. Zakupy społecznościowe

61. Retail społeczny

62. Humanizacja zakupów

63. Miasto vol. 2.0

64. Transparentność

65. Being good

66. Zrobotyzowane życie

67. Bezszwowe doświadczenia

68. Spójne technologie

69. Data mining

70. Metawersum

71. Holistyczne doświadczenia.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl