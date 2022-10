Żabka przestała być jedynie sklepem. Dziś jesteśmy kompleksowym ekosystemem convenience. (...) Będziemy wytrwale podążać tą ścieżką rozwoju, utrzymując klientów i ich potrzeby w centrum naszej uwagi – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Żabka to już nie tylko sklep? Sieć określa się jako kompleksowy ekosystem convenience. fot. ps.pl

Żabka w nowej odsłonie

12 października Żabka uruchomi nową kampanię i pokaże swoim klientom, jak towarzysząc im w każdym momencie ich dnia, upraszcza ich życie, a tym samym uwalnia czas.

Według badań to właśnie brak wolnego czasu jest dla współczesnych konsumentów jednym z najważniejszych wyzwań – barierą w realizowaniu pasji i zainteresowań, a często również źródłem stresu, frustracji i życiowego wypalenia. W odpowiedzi na to, Żabka w nowej kampanii w atrakcyjny i angażujący sposób opowiada o tym, jak dzięki swojej bliskości, dopasowanym produktom i wygodnemu procesowi zakupowemu, pomaga klientom uporać się z tym ważnym w życiu wyzwaniem.

12 października Żabka uruchomi nową kampanię. fot. Portal Spożywczy

Prezes Żabki: Dawno przestaliśmy być tylko sklepem

– W efekcie konsekwentnej realizacji naszej strategii rozwoju w ostatnich latach, Żabka przestała być jedynie sklepem. Dziś jesteśmy kompleksowym ekosystemem convenience – oferujemy różne rozwiązania, bliskie potrzebom klientów i ułatwiające im codzienne życie. Dzięki poszerzeniu Grupy Żabka o nowe biznesy, jak Maczfit, Dietly, Żabka Jush czy Delio, klienci mogą swobodnie korzystać z naszej oferty wszędzie tam, gdzie tego potrzebują, np. odwiedzając sklepy lub zamawiając produkty z 15-minutową dostawą do domu. Będziemy wytrwale podążać tą ścieżką rozwoju, utrzymując klientów i ich potrzeby w centrum naszej uwagi – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.



Jak pokazują badania, czas wolny jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu ludzi. Polacy to trzeci najbardziej zapracowany naród w Unii Europejskiej. W porównaniu do mieszkańców innych krajów UE Polacy mają prawie najmniej wolnego czasu w ciągu dnia – zaledwie 286 minut. Aż 93 proc. Polaków przyznaje, że często brakuje im czasu na realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Jednocześnie dla 83 proc. konsumentów na świecie (78% w Polsce) posiadanie czasu wolnego jest źródłem szczęścia. Dzięki Żabce każdy może uwolnić czas na sprawy naprawdę w życiu ważne – na rodzinę, pasje, odpoczynek, przyjaźnie.

Żabka rusza z nowym pozycjonowaniem marki. fot. PS.pl

Żabka rusza z nowym pozycjonowaniem marki

– Żabka od zawsze upraszcza codzienność milionom konsumentów. Dziś postanowiliśmy opowiedzieć o tym w otwarty i atrakcyjny sposób. „Uwolnij swój czas” to nowe pozycjonowanie marki i hasło nowej kampanii komunikacyjnej, w której pokażemy, że Żabka oferuje dużo więcej niż wygodne zakupy. Dostarczając gotowe rozwiązania, sprawiamy, że nasi klienci zyskują czas wolny, który mogą przeznaczyć na to, co jest dla nich w życiu najistotniejsze. To dodatkowy, bardzo istotny wymiar naszej odpowiedzialności i wpływu na polepszenie jakości życia naszych klientów – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

W oferowanym przez Żabkę upraszczaniu codzienności ważną rolę odgrywa czas obsługi klientów oraz precyzyjnie dopasowana do oczekiwań i potrzeb klientów oferta produktów i usług. Bliskość ponad 8700 sklepów w całej Polsce oraz popularna aplikacja mobilna Żappka ułatwiają klientom załatwianie ich codziennych spraw.

Żabka ma już ponad 8700 sklepów w całej Polsce. fot. ps.pl

Żabka z nowymi formatami sklepów

– Upraszczamy życie dzięki ofercie, innowacyjnym rozwiązaniom digitalowym i temu, że każdy ma Żabkę pod ręką. Nowe formaty pozwalają nam być coraz bliżej naszych klientów, którzy mogą liczyć na nas już nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale również w placówkach sezonowych nad morzem, na eventach i koncertach czy na stacjach benzynowych. Rocznie otwieramy ponad 1000 sklepów w całej Polsce. Skupiamy się na wysokiej jakości produktów i usług, a także na szybkości obsługi, by zapewnić jak najwyższy komfort naszym klientom. Obecnie czas zakupów w Żabce to średnio tylko ok. 106 sekund. Chcemy te 106 sekund (od wejścia do wyjścia) zagospodarować dla nich w najwygodniejszy i najprostszy sposób, żeby doświadczenie zakupów w Żabce było wyjątkowe i jednoznacznie odróżniało nas od konkurencji – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Żabka, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Żabka z platformą komunikacyjną „Uwolnij swój czas”

Nowe pozycjonowanie marki Żabka jest zawarte w haśle: „Uwolnij swój czas”, które zajęło miejsce dotychczasowego hasła „Mały wielki sklep”. Dodatkowo, w Internecie dopełnione jest ono lżejszym i bardziej humorystycznym #mamtowzabce, skierowanym do młodszego konsumenta sfery digital.

Obecnie czas zakupów w Żabce to średnio tylko ok. 106 sekund. fot. ps.pl

W ramach platformy stworzono reklamy w mediach tradycyjnych: telewizji, radiu, prasie i Internecie, reklamy wewnętrzne i zewnętrzne oraz w kanałach digital. Kreacje reklamowe mają nowoczesny, śmiały i emocjonalny charakter. Opierając się na afirmacji wolnego czasu, wyrażają kluczową korzyść, jaką Żabka oferuje klientom. Każda z nich pokazuje dokładnie, jaka jest rola produktów i usług Żabki w uwalnianiu czasu poprzez upraszczanie różnych aspektów codzienności („Rób to co lubisz, a my pomożemy Ci w tym co musisz”). Kampania telewizyjna startuje 12 października br. Składają się na nią spot wizerunkowy, czyli manifest, w którym Żabka zachęca do tego, aby doceniać swój wolny czas, oraz cztery spoty produktowe, których fabuła odnosi się do życiowych sytuacji, w których bohaterowie dzięki Żabce mogą robić to, co lubią.

Autorem koncepcji kreatywnej jest agencja Ogilvy. Za działania w kanałach digtal i social mediach odpowiada agencja Cukier. Zakupem mediów zajął się dom mediowy SparkFoundry, a materiały BTL przygotowała agencja Just.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl