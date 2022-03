Żabka organizuje zbiórkę na rzecz PAH oraz PCK

Od 3 marca, w ponad 8 tys. sklepach Żabka, każdy ma możliwość wsparcia finansowego działań Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża za pomocą płatności kartą lub zbliżeniowo - przy pomocy zegarka czy telefonu. Zebrane w ten sposób datki zostaną podzielone po równo pomiędzy obie organizacje charytatywne i wesprą ich działania humanitarne w obliczu wojny w Ukrainie.

Żabka: wielu obywateli Ukrainy to nasi pracownicy

Od dziś, w ponad 8000 sklepach Żabka, każdy ma możliwość wsparcia finansowego działań Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża za pomocą płatności kartą lub zbliżeniowo - przy pomocy zegarka czy telefonu. Zebrane w ten sposób datki zostaną podzielone po równo pomiędzy obie organizacje charytatywne i wesprą ich działania humanitarne w obliczu wojny w Ukrainie. Aby wpłacić darowiznę należy przyjść do sklepu, przy kasie zadeklarować kwotę na rzecz organizacji i dokonać płatności elektronicznie, bez konieczności robienia zakupów.

- Wielu obywateli Ukrainy to nasi pracownicy, franczyzobiorcy lub ich współpracownicy, dlatego niezwłocznie zadeklarowaliśmy gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy, zapewniliśmy transport ich rodzin oraz pokrywamy koszty wynajmu mieszkań. Realizujemy również pomoc na granicy. Do tej pory przekazaliśmy wsparcie finansowe oraz ponad 200 ton żywności i środków higienicznych o wartości ok. 1,5 mln złotych. Jednocześnie docierają do nas głosy organizacji humanitarnych, by pomagać odpowiedzialnie i reagować na konkretne potrzeby. Dlatego zaoferowaliśmy udostępnienie naszych placówek i wprowadzamy we wszystkich ponad 8000 sklepach naszej sieci możliwość przekazania za pośrednictwem karty płatniczej lub telefonu dowolnie wskazanej kwoty na rzecz organizacji humanitarnych PAH i PCK prowadzących działania pomocowe – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka Polska.

Od 3 marca br. klienci przy okazji wizyty w sklepach sieci Żabka, mają możliwość bezpiecznego przekazania datków za pośrednictwem płatności bezgotówkowych. Można wskazać dowolnie wybraną przez siebie kwotę (kwota minimalna nie została określona), nie ma konieczności robienia zakupów w sklepach sieci. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

- Społeczności w Ukrainie odczuwają ciężar trwającego od prawie 8 lat konfliktu. Wydarzenia ostatnich dni wywołały strach w codziennym życiu ludzi, którzy zmuszeni są opuścić swoje domy. Bez pilnych działań można spodziewać się konsekwencji humanitarnych na dużą skalę. Dlatego Polski Czerwony Krzyż wspiera zarówno uchodźców przybywających do Polski, udzielając im pomocy humanitarnej i medycznej, jak i Ukraiński Czerwony Krzyż, który pomaga w Ukrainie. Wsparcie finansowe naszych partnerów i darczyńców pozwala nam na podejmowanie natychmiastowych działań – powiedział Jerzy Bisek, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Żabka: Zapewniamy paczki żywnościowe

- Jako Polska Akcja Humanitarna działamy w Ukrainie od początku konfliktu w 2014, więc doskonale zdajemy sobie sprawę z sytuacji obywateli i obywatelek Ukrainy. Jednak w ciągu kilku ostatnich dni, sytuacja dramatycznie się zmieniła i jedynie dzięki ogromnej odpowiedzi polskiego społeczeństwa, jesteśmy w stanie działać. Zapewniamy paczki żywnościowe oraz z materiałami higienicznymi i pierwszej potrzeby, wsparcie psychologiczne i wiele więcej. Dzięki partnerom takim jak Żabka, będziemy w stanie działać długofalowo i efektywnie pomagać wszystkim osobom potrzebującym - mówi Inez Jaworska z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Żabka solidaryzuje się ze społecznością ukraińską. Sieć m.in. przekazała już ponad 200 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych na granicę, we współpracy z partnerami: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Związkiem Ukraińców. Pomoc dotarła m.in. do takich miejsc jak: Punkt sztabu kryzysowego podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Korczowej, przejścia graniczne Hrebenne-Rawa Ruska, Dołhobyczów-Uhryniw, Zosin i Dorohusk, a także na dworce PKP w Przemyślu i Warszawie. W akcje pomocowe angażują się także franczyzobiorcy Żabki z Przemyśla, Hrubieszowa, Oleszyc, Ustrzyk Dolnych i Tomaszowa Lubelskiego, którzy rozdają w sklepach ciepłe napoje i przekąski. W pozostałych miastach franczyzobiorcy organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.

Sieć podjęła także decyzję o finansowaniu wynajmu mieszkań dla rodzin swoich pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców, którzy ściągają rodziny do Polski. Organizuje transport dla rodzin pracowników z granicy do miejsc pobytu w Polsce. Będzie także dofinansowywać koszty wynajmu mieszkań dla uchodźców z Ukrainy.

Na terenie centrów logistycznych sieć powołała punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje na temat oferowanego przez Żabkę wsparcia. Uruchomiła też specjalną infolinię z pomocą prawną oraz psychologiczną, zaangażowała się w poszukiwania psychologów, którzy mogliby pomagać rodzinom na miejscu, na bieżąco pomaga też w transporcie rodzin pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców z granicy.