Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Żabka otwiera pierwszy autonomiczny sklep w domu studenckim, zlokalizowanym w nowoczesnym budynku Basecamp we Wrocławiu. Sieć zachęca również studentów do korzystania z programu „Dobra Paczka”, mającego na celu ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Program dostępny jest w wybranych placówkach we Wrocławiu i w Poznaniu.

Żabka otwiera pierwszy autonomiczny sklep w domu studenckim/ fot. mat. prasowe

Pierwsza Żabka Nano w domu studenckim

Pierwsza w historii Żabka Nano zlokalizowana w domu studenckim mieści się w Basecamp we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 18/22. Autonomiczny sklep został otwarty 10 października br.

Inwestycja Basecamp to nowoczesny budynek w samym centrum miasta, wykończony w loftowym stylu, w którym mieści się 775 pokoi, z czego 569 jest ofertą tzw. akademikową, a 206 przeznaczonych do wynajmu na pobyty krótkoterminowe. Niemal połowa najemców to studenci z zagranicy – zarówno z krajów europejskich – takich jak Francja, Czechy, Niemcy czy Norwegia, jak również bardziej odległych – Libanu, Korei, Afryki Południowej, Syrii czy Zimbabwe.

Basecamp i Żabka Nano

Basecamp tworzy inteligentne i ekscytujące przestrzenie życiowe dla młodych ludzi, głównie studentów, oferując znacznie więcej niż łóżko i biurko - także wiele wspólnych przestrzeni i udogodnień oraz bogaty kalendarz towarzyski. W obiekcie znajduje się siłownia oraz przestrzeń wspólna o charakterze co-livingowym. Jest to nowoczesne podejście do mieszkalnictwa i pomysł z perspektywą. Właśnie to miejsce Żabka wybrała na lokalizację pierwszego sklepu autonomicznego w przestrzeni zamieszkałej przez studentów. Dzięki Żabce Nano lokatorzy Basecamp będą mogli zaopatrywać się w produkty spożywcze z bogatej oferty Żabki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

- Każdy Basecamp jest skrupulatnie wybierany, projektowany i rozwijany, aby zagwarantować swoim mieszkańcom wyjątkowe wrażenia z zakwaterowania studenckiego. Nasze nieruchomości znajdują się na terenie kampusów lub w centrach miast, oferując w pełni umeblowane pokoje i wysokiej klasy udogodnienia. Każdy Basecamp zapewnia platformę, dzięki której studenci mogą czuć się częścią studenckiej społeczności, gdzie znajdą wszelkie potrzebne do życia udogodnienia. Cieszymy się, że we Wrocławiu możemy zaproponować im dostęp i możliwość zakupów w jednym z najbardziej innowacyjnych sklepów autonomicznych na rynku – Żabce Nano – skomentował Krzysztof Czarnecki, Prezes Basecamp w Polsce.

Zero waste i niemarnowanie żywności

Młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi swojego wpływu na otaczające ich środowisko i chętnie włączają się w akcje zakładające oszczędzanie surowców. Żabka zaprasza studentów z Wrocławia, a także z Poznania, do korzystania z projektu „Dobra Paczka”, mającego na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W ramach realizowanej od grudnia 2021 r. akcji, której hasło przewodnie brzmi „Proste rozwiązanie na niemarnowanie”, klienci w aplikacji mobilnej Żappka mogą zamawiać zestaw dwóch lub trzech produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia. „Dobra Paczka” to nie tylko gest w kierunku ochrony surowców, ale także doskonały sposób na oszczędności dla studenckiej kieszeni.

Dobra Paczka w Żabce - jak działa?

– W Żabce wdrażamy i zachęcamy do korzystania z wielu rozwiązań mających na celu zapobieganie marnowaniu żywności. Jednym z nich jest narzędzie Dobra Paczka. Klienci chętnie korzystają z możliwości zakupu za połowę ceny paczki niespodzianki, składającej się z pełnowartościowych produktów w ich ostatnim dniu przydatności do spożycia. Wierzymy, że wspólnie możemy znacząco ograniczyć ilość marnowanej żywności. Do skorzystania z oferty zachęcamy również studentów, ludzi świadomych swojego wpływu na środowisko, dlatego dajemy im proste rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić na codziennych zakupach. Studenci najczęściej sięgają po produkty do spożycia od razu – na śniadanie czy lunch. Kupując Dobrą Paczkę w aplikacji Żappka mogą być pewni, że dostaną pełnowartościowe produkty, płacąc za nie 50% mniej – mówi Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.

Co znajdzie się w „Dobrej Paczce”?

Do wyboru są trzy rodzaje paczek: dla wegetarian, dla wegan i dla osób bez konkretnych preferencji żywieniowych. W produktach sprzedawanych w ramach Dobrej Paczki można znaleźć dania obiadowe, sałatki, kanapki i inne przekąski. Dobra Paczka to paczka niespodzianka – przed zakupem klient zna tylko kategorię produktów, które się w niej znajdują. Gotową paczkę można odebrać w sklepie w wybranym przez siebie czasie – jej cena to 50 proc. wartości produktów, a zapłacić za nią należy w sklepie przy pomocy dowolnego sposobu płatności. We Wrocławiu Dobra Paczka dostępna jest w blisko 180 sklepach Żabka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl