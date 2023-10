Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się trzy unikatowe placówki, których otwarcie sieć planuje jeszcze w 2023 roku. Będą to: placówka nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu, sklep hybrydowy w Warszawie oraz Żabka Drive w podwarszawskim Piasecznie.

W ciągu ćwierć wieku niewielka sieć sklepów zmieniła się w Grupę Żabka, która notuje rocznie ponad miliard wizyt klientów./fot. materiały prasowe

Pierwszy sklep pod szyldem Żabka powstał 25 lat temu w Swarzędzu pod Poznaniem.

W ciągu ćwierć wieku niewielka sieć sklepów zmieniła się w Grupę Żabka, która notuje rocznie ponad miliard wizyt klientów.

Wartość sprzedaży realizowanej przez Grupę przekroczy w 2023 roku 20 mld zł.

Żabka celebruje 25-lecie

Grupa Żabka to ekosystem convenience. Obok sieci sklepów, która wkrótce przekroczy 10 000 placówek, w jej skład wchodzą marki działające zarówno w kanałach fizycznych, jak i cyfrowych. Maczfit z rynku cateringu dietetycznego, w 2022 roku dostarczył swoim klientom blisko 20 mln posiłków, Dietly to marketplace cateringów dietetycznych, z kolei Żabka Jush jest wiodącym graczem w kategorii q-commerce, dostępnym w 6 miastach: Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Sopocie i Katowicach.

– Żabka od 25 lat towarzyszy klientom w każdym momencie dnia, ułatwiając im życie i uwalniając ich czas. Jednak Żabka sprzed lat i ta współczesna, to dwie zupełnie odmienne firmy. Ta zmiana była możliwa dzięki ludziom, których łączą wspólne wartości, chęć poszukiwania innowacji i tworzenia nowych rozwiązań. Wspólnie zapoczątkowaliśmy proces zmiany nie tylko naszej organizacji, ale także całego polskiego handlu. Dzięki temu w 2023 r. Żabka to coś więcej niż tylko sieć sklepów. To ekosystem convenience – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

Markę Żabka rozpoznaje dziś 93% konsumentów, a należące do sieci niemal 10 tys. placówek na stałe wpisało się w otaczający nas krajobraz. Aktualnie Żabka to minicentrum handlowo-usługowe – w tym największa sieć kawiarni, bankomatów, punktów pocztowych czy kolektur Lotto. Żabka rozwija także sektor usług, wspiera polskich dostawców i startupy, jest odpowiedzialnym pracodawcą, inkubatorem nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych produktów.

Żabka - nowe formaty sklepów

Żabka opracowuje kolejne formaty sklepów, tak aby klienci mogli korzystać z jej oferty w różnych sytuacjach życia codziennego.

Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się trzy nowe unikatowe placówki, których otwarcie sieć planuje jeszcze w 2023 roku. Będą to:

- placówka nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu, w której zastosowano technologie zapewniające doświadczenia zakupowe klientom, wspomagające pracę franczyzobiorcy i sprzedawców oraz pozwalające ograniczyć wpływ na środowisko naturalne;

- Sklep hybrydowy w Warszawie przy ul. Wolskiej 64a, łączący tradycyjną placówkę z autonomiczną Żabką Nano;

- Żabka Drive w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d, w której kierowcy – bez wysiadania z auta – będą mogli skorzystać z bogate oferty gastronomicznej.

Żabka nr 10 000 w centrum handlowym Stary Browar w Poznaniu

Żabka otworzy sklep nr 10 000 w centrum handlowym Stary Browar w Poznaniu.

W sklepie w Starym Browarze będą zastosowane najnowocześniejsze technologie, które zapewnią wyjątkowe doświadczenia zakupowe klientom, wspomogą pracę franczyzobiorcy i sprzedawców oraz pozwolą ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. W placówce znajdzie się m.in. dobrze znane klientom Żabki Nano nowatorskie rozwiązanie – robot Robbie, który będzie serwował kultowe hot dogi. Z kolei rozwiązania typu Eko Smart zwiększą efektywność energetyczną sklepu oraz jeszcze bardziej usprawnią codzienną pracę obsługi sklepu.

Dodatkowe wyposażenie i udogodnienia dla klientów:

· robot Robbie serwujący hot dogi,

· rozwiązania Eko Smart

Żabka Drive w Piasecznie

Sklep w formule Drive został stworzony z myślą o zmotoryzowanych klientach sieci. Zakupy ze strefy Żabka Café będzie można robić bez wysiadania z samochodu – to kolejny wymiar bliskości Żabki. Nowy koncept będzie dostosowany do potrzeb podróżnych, jak i stałych klientów, którzy np. jadąc do pracy będą mogli skorzystać z rozszerzonej oferty gastronomicznej. We wnętrzu sklepu wydzielono strefę ze stolikami, w której klienci będą mogli zjeść posiłek, odpocząć w trakcie podróży, podładować telefon albo wygodnie popracować.

Dedykowany asortyment:

· przekąski z oferty Żabka Café,

· kawy na bazie mleka owsianego,

· shake w 3 smakach: waniliowy, truskawkowy i czekoladowy,

· lody włoskie z automatu w 3 smakach: waniliowy, truskawkowy i czekoladowy.

Żabka hybrydowa w Warszawie

Sklep hybrydowy w godz. 6:00-23:00 będzie działał jak standardowy sklep Żabka, ze znaną klientom strefą gastronomiczną, usługami i pełnym asortymentem. Natomiast w godzinach nocnych, tj. od 23:00 do 6:00, będzie działała jak sklep autonomiczny Żabka Nano – wejście do placówki będzie możliwe przy wykorzystaniu dowolnej karty płatniczej lub aplikacji mobilnej Żappka z kartą płatniczą podpiętą pod Żappka Pay.

Dodatkowe wyposażenie i udogodnienia dla klientów:

· sklep czynny całą dobę dzięki wdrożeniu trybu bezobsługowego w godzinach nocnych.

